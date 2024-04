Raúl Lavié sorprendió al contar una jugosa anécdota con Sandro: "Mi mujer no me creía"

El cantante de tango Raúl Lavié se animó a dar detalles de una vivencia insólita que tuvo con Roberto Sánchez. Así, dueño de una prestigiosa carrera en el mundo del tango, Raúl Lavié se caracteriza por conocer a muchas celebridades importantes del mundo del espectáculo, entre ellas a Sandro con quien tuvo una gran amistad.

Ahora y en la tele, Lavié se animó a recordar una anécdota imperdible: “Un día me fue a buscar Sandro en su auto, que no era una limusina larga, sino un auto preparado como limusina, yo terminaba de trabajar y me iba a mi casa y por costumbre ya me cansaba y llega Sandro y entré en el auto y sacó una botella de Whisky, dos vasitos, y le digo ‘no me puedo quedar mucho porque mi mujer se va a preocupar”.

Entonces, el cantante recordó lo que le dijo Roberto: “Me dice ‘llamá a tu mujer y decile que estás conmigo’. La llamo y le digo ‘Lauri, me vino a buscar Sandro’ y me dice: ‘dejame de versos a mí, ¿de qué Sandro me estás hablando? Tomatela, vení rápido para casa”

“Le digo. ‘No, enserio, está Sandro acá que vino a buscarme’”, contó que le dijo y aclaró que como la mujer no le creía el artista oriundo de Banfield agarró el teléfono y le dijo que era él y comenzó a cantar su hit Rosa, Rosa.

Entonces, como si fuera poco, Lavié terminó su anécdota asegurando que su pareja de ese momento se había convencido de que estaba junto a Sandro, pero que pidió que no lo “largue tan tarde”, aclaró provocando la risa de los presentes en el estudio.