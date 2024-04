¡Se Supo! revelaron el motivo de la explosiva y recordada pelea entre Moria Casán y Andrea Rincón

Todo es cuestión de tiempo. Ya pasaron 12 años de aquel conflicto en el que, se suponía, fue por sólo por dinero. Sin embargo, ahora apareció un dato que permite entender ciertas cuestiones.

Ante todo, recordemos que, Andrea Rincón se hizo conocida en 2007, luego de su paso por Gran Hermano. Así, al verano siguiente empezó a trabajar en teatro, y allí conoció a Moria Casán, que se transformó en una suerte de madrina artística.

Asimismo, en 2012 se terminó todo cuando se pelearon y acusó a Moria de quedarse con un porcentaje de sus ganancias. Entonces, el ida y vuelta fue en el Bailando, cuando Andrea sacó a la luz que la por entonces jurado del reality de Marcelo Tinelli dijo que se le quedaba con el 50 por ciento de sus ganancias. “Me comes la heladera”, fue una de las frases que quedó en la memoria colectiva de todos.

Por su parte, Casán lo admitió, pero se defendió diciendo que ella le conseguía los trabajos, que si no era por ella, no habría crecido en el rubro. Eso sucedió, pero ahora se conoció que hubo otro tema más, y lo sacó a la luz María Eugenia Ritó. Según ella, Rincón habría tenido un romance clandestino con Zeta, amiga íntima de La One, y no se lo perdonó.

“La había visto en el Bailando, que Moria le dio la oportunidad y ella se quiso disociar de ella porque le quería sacar el 50 por ciento. Porque Moria la hace conocida a Andrea”, comentó Ritó en en la tele.

Y finalmente, fue a fondo: “Ellas se pelearon porque, supuestamente -y no sé si es verdad-, le habían dicho a Moria que Rincón se acostó con el novio de Zeta. Le quiso sacar el novio a la mejor amiga de Moria”.