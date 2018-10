Confirman condenas de Menem y Cavallo por sobresueldos en el Gobierno

El ex presidente recibió 4 años y seis meses de prisión y el ex ministro de Economía, 3 años y medio. Por ahora, no quedarán detenidos

| Publicado en Edición Impresa

Carlos Menem Domingo Cavallo

La Cámara Federal de Casación confirmó ayer la condena a 4 años y seis meses de prisión al ex presidente Carlos Menem por el pago de sobresueldos durante su gobierno, informaron fuentes judiciales. El tribunal decidió de igual manera en el caso del ex ministro de Economía Domingo Cavallo, al confirmarle la pena de tres años y medio de prisión. En cambio, el ex ministro de Justicia de Menem Raúl Granillo Ocampo fue absuelto en la misma causa. El ex presidente Menem no quedará detenido por sus fueros parlamentarios, ya que es senador nacional por La Rioja. Cavallo, por su parte, no quedará detenido porque aún tiene como instancia presentar un recurso extraordinario para intentar ir a la Corte Suprema. Dos camaristas de la Sala II de Casación Penal confirmaron las condenas a Menem y a Cavallo por el pago de sobresueldos en la década del ‘90: Ana María Figueroa y Ángela Ledesma, votaron por rechazar los recursos interpuestos por las defensas y dejar firmes las condenas que dictó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4. El tercer camarista de Casación, el juez Eduardo Riggi, votó en disidencia por declarar la prescripción de la causa. “Es dable concluir que Carlos Saúl Menem, en su rol de presidente de la Nación, no debe ser considerado ajeno a las decisiones de administración de su gobierno”, sostuvo el fallo. Para las camaristas, ante “este tipo de consideraciones que hacen a la esencia legal de las funciones” que ejercía Menem, “no es posible soslayar, todas aquellas situaciones que lo colocan como un actor fundamental en el origen de las decisiones vinculado a la instauración o modificación del sistema de pagos ilegales”. Además, tuvieron en cuenta “la especial situación de dependencia directa con el presidente dela Nación que para la fecha revestía la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), lugar desde el que - según los dichos de Cavallo- provenían los fondos para afrontar a los gastos protocolares de todos los funcionarios -ministros, secretarios y subsecretarios- de aquel gobierno”. En esa causa había sido condenado también el ex ministro de Justicia Granillo Ocampo, que había recibido una pena de tres años y tres meses de prisión. Sobre Granillo Ocampo, la jueza Figueroa entendió que existía duda sobre su responsabilidad y en función de ello lo absolvió, en tanto que Ledesma sí lo hizo condenándolo, pero la mayoría se hizo con el voto de Riggi. El Tribunal Oral Criminal 4 sentenció en 2015 por la comisión del delito de peculado por el pago de sobresueldos a funcionarios que acompañaron a Menem en su segundo mandato de gobierno, entre 1995 y 1999. Allí se probó, en su momento, que durante el gobierno del actual senador por La Rioja se pagaban sobresueldos a ministros, secretarios y subsecretarios de Estado a través de fondos reservados de la ex SIDE. Sobre Cavallo, se consideró el hecho de “haber percibido la suma de $72.736 en 1991; $72.132, en 1992, y $76.000, en 1993, provenientes de partidas presupuestarias asignadas a gastos reservados en virtud de la Ley 18.302”. Cavallo, aunque quedó cerca de la detención ya que no cuenta, como Menem, con fueros parlamentarios, aún tiene la instancia del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia.

Ver comentarios