El yerno de Trump habría evadido impuestos

| Publicado en Edición Impresa

NUEVA YORK

Jared Kushner, el yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su compañía de bienes raíces evadieron impuestos o han pagado menos gravámenes federales de los que le correspondían, tras informar pérdidas en el negocio aunque no las hayan tenido, señaló ayer el diario The New York Times.

El periódico obtuvo 40 páginas de documentos financieros de Kushner, que describen su negocio, gastos, ganancias, préstamos, que sometió a la evaluación de varios expertos que han coincidido en que el también asesor de Trump y su negocio inmobiliario han eludido en forma legal el pago de impuestos. Destaca que durante la pasada década la familia de Kushner ha invertido millones de dólares en el negocio inmobiliario. Su inversión en acciones se ha elevado y su patrimonio neto es de al menos 342 millones de dólares.

De acuerdo con el análisis de los documentos, entre el 2006 y el 2009 Kushner pagó pocos impuestos.

Eso ocurrió como resultado de una maniobra que año tras año le ha permitido reclamar millones de dólares en pérdidas, que también existe en otras industrias.

Pero, esa pérdida de dinero ha sido sólo en papeles porque, de acuerdo con el análisis, Kushner y su compañía inmobiliaria no están sufriendo pérdidas.

Kushner y la compañía recurrieron a reclamar devaluación, un beneficio fiscal que permite a inversores inmobiliarios deducir una porción del costo de los edificios de sus ganancias tributables. Nada en los documentos sugiere que Kushner y su compañía hayan violado la ley, señala el Times y agrega que un portavoz del abogado del empresario dijo que el yerno de Trump “pagó todos los impuestos que debía”. (EFE)