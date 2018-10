Carrió ratificó que pedirá la destitución de Garavano

“No voy a romper a Cambiemos...voy a salvarlo”, afirmó. Y dijo: “Con Macri tengo un divorcio transitorio, pero necesario”

| Publicado en Edición Impresa

La diputada nacional Elisa Carrió, dijo anoche que “no voy a romper con Cambiemos...voy a salvarlo a Cambiemos” y en ese sentido ratificó que va a pedir “la destitución” del ministro de Justicia, Germán Garavano, a través de un juicio político que presentará esta semana en el Congreso.

Con respecto al Presidente afirmó: “Con Macri tengo un divorcio transitorio, pero necesario”.

Carrió hizo estas declaraciones anoche, durante el programa de Mirtha Legrand, en canal 13, donde participó junto a los periodistas Claudio Savoia (Clarín), Pablo Rossi (Radio Mitre) y la conductora televisiva Viviana Canosa.

La lider de la Coalición Cívica dijo que la denuncia contra Garavano no tiene que ver con sus dichos (había afirmado que “nunca es bueno que un ex presidente esté detenido”) sino por sus hechos. En ese sentido cuestionó la actuación de Garavano en el caso AMIA: “interfirió con la causa” y “maltrató a una abogada de mi confianza”, dijo.

Y “en el caso del crimen del Unicenter se probó la autoría y las conexiones con Falbo y Anibal Fernández. La verdad es que negociaron. Falbo hoy es asesora del ministro Garavano”, agregó Carrió.

Luego cargó contra el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, de quien dijo “es el verdadero ministro de Justicia...Garavano es un burócrata obediente”.

Y agregó : “No se puede estar con Angelici o conmigo...no se puede negociar con la mafia del fútbol y al mismo tiempo estar conmigo”.

“Me quieren cambiar, pero a mí la política no me va a cambiar. Siempre voy a decir la verdad. A mi no me votó la gente para que esconda los hechos de gravedad”, dijo Carrió. Y aseguró que Pablo Moyano “va a ir preso”.