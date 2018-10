Abuelas de Ringuelet: ahora sin gas y angustiadas por facturas de valores "impagables"

El drama de Elsa Martínez Fernández, de 81 años, y su mamá de 106, aumenta con el correr de los días. Esperan la asistencia de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires

En las últimas horas, Elsa Martínez Fernández, de 81 años, que vive junto a su mamá de 106 en Ringuelet, sufrió el corte total del servicio del gas a cargo de la empresa prestataria, y se encuentra en una situación dramática que se suma a la imposibilidad que ya había manifestado de pagar las boletas por sus elevados montos.

"Llegaron de Camuzzi a revisar 'a ver si había una pérdida de gas en algún caño porque no puede ser eso que le vino', me dijeron", relata Elsa, que detalla que al revisar las instalaciones los operarios le dijeron que había fallas en la estufa, la cocina y el termotanque.

"Resulta que mi marido era gasista matriculado, plomero y maestro mayor de obras y no sirve nada de lo que hizo", cuenta angustiada. "Se aprovechan de que estoy sola, que no está él acá".

Mientras muestra los artefactos a los que la empresa prestataria se encargó de colocarles un precinto, la mujer explica que es urgente para ella una solución, ya que tiene a su cargo a su mamá, quien necesita de cuidados constantes por su avanzada edad.

"Unos vecinos me prestaron una pava eléctrica porque me dieron la idea de calentarle la leche ahí. Pero no quiso tomarla, creo que no le gustó", dice preocupada. "No tener los servicios es difícil, más cuando tengo que atenderla a ella en todo".

En medio de llamados telefónicos explicando su situación y la atención a su mamá, Elsa se asoma a la calle y muestra que le sacaron el medidor. "No sé por qué hicieron esto. Yo me puse a llorar a los gritos en ese momento, no tendría que haberlos dejado pasar".

Cabe recordar que la afectada tuvo que sacar préstamos para pagar las boletas de gas porque no le alcanzaban las jubilaciones y la pensión para costearlas. Las mismas llegaron por un valor de entre 6 mil y 8 mil pesos.

Ahora, espera que mañana se acerquen desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires para ayudarla. Y mientras tanto, le dedica a Camuzzi una obra en el piano, que la encontró muchas horas tocando durante su vida, La Serenata de Shubert. No pierde las esperanzas.

Desde la empresa en tanto, indicaron que retiraron el medidor porque "había artefactos fuera de norma, conductos de ventilación y evacuación de gases irregulares". Y agregaron: "En cuanto se regularice la instalación, contaran nuevamente con el servicio".