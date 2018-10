Hugo Moyano advierte sobre un paro general si detienen a su hijo Pablo

Un juez de Avellaneda debe definir en las próximas horas si hace lugar al pedido de arresto de un fiscal. El líder de los Camioneros cree que está el Gobierno detrás. Y en la Rosada hablan de un “apriete” del gremialista

| Publicado en Edición Impresa

El secretario general del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, insistió ayer con que el pedido de detención de su hijo Pablo, solicitado por un fiscal de Lomas de Zamora en una causa por asociación ilícita en el Club Independiente, “es un disparate”, y advirtió con la convocatoria a un paro general si, finalmente, el juez del caso ordena el arresto.

“No hay ningún motivo real para la detención de Pablo”, dijo Moyano, a la vez que se mostró confiado en que el arresto no se producirá. “No creo que esto se lleve adelante”, agregó, en diálogo con distintos medios de prensa. “Si ellos atacan a toda mi familia yo también los voy a atacar a ellos, que no me jodan”, dijo por la tarde en un programa que emite C5N.

El pedido del fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, refiere a presuntos ilícitos en Independiente, que preside Hugo Moyano acompañado por su hijo Pablo, quien permanece en Singapur, donde participa de un congreso sindical internacional.

“Son todas estupideces que le imputan a Pablo, y que inventan todos los días una nueva, como el payaso ese de (Luis) Majul; no hay motivos para detener a Pablo sólo por lo que diga este personaje mamarracho del `pavote´ (por el barrabrava “Bebote”) Alvarez”, detenido desde el año pasado, y en cuyo testimonio, entre otros, se basa el fiscal provincial en la causa contra los Moyano por presunto lavado de dinero en el club de Avellaneda.

“DETRÁS DE ESTO ESTA EL GOBIERNO”

“No me cabe duda que detrás de todo esto está el Gobierno”, agregó Moyano, y defendió a su hijo, del cual dijo que “a través de su acción sindical ha demostrado claramente una resistencia muy grande frente a la política de hambre y de entrega” del presidente Mauricio Macri.

Respecto de si se ordena la detención de su hijo, que deberá decidir en las próximas horas el juez titular del Juzgado de Garantía Nº 9 del Polo Judicial de Avellaneda Luis Carzoglio, el líder de Camioneros aseguró que “la gente va a reaccionar, porque Pablo es muy querido”, y remarcó: “No descartamos un paro nacional cuando se trata de una injusticia de esta naturaleza”.

El pedido del fiscal deberá ser definido por Carzoglio en las próximas horas.

Pablo Moyano tiene previsto regresar al país entre mañana y el jueves, luego de participar en Singapur del congreso internacional de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF, por sus siglas en inglés). Pablo Moyano será vicepresidente de la ITF para el sector Transporte

El camionero fue destacado por el Comité Mundial de la International Transport Workers’ Federation como vicepresidente del sector Transporte, en medio de cuestionamientos a la supuesta “persecución” de que es objeto.

Además de un posible paro general en caso de ser detenido, organizaciones estarían preparando un acto en Ezeiza, para intentar impedir que se concrete el arresto de líder sindical cuando regrese al país.

De esta forma, la posible detención de Pablo Moyano, en una causa donde también está acusado su padre Hugo, como responsables de una asociación ilícita en Independiente, generó un nuevo foco de conflicto para el Gobierno nacional que, puertas adentro, habla de un claro “apriete” de este sector gremial combativo, con los Moyano a la cabeza.

De hecho, Hugo Moyano convocó para hoy a una movilización a la secretaría de Trabajo para pedir la reapertura de las paritarias.