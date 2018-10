Las chicas de Estudiantes ponen primera en los Playoffs del Metropolitano de vóley

| Publicado en Edición Impresa

El equipo femenino de Estudiantes pondrá primera en la etapa de Playoffs de la Federación Metropolitana de Vóley. El rival del conjunto albirrojo, dirigido técnicamente por Eduardo Rodríguez, será Ciudad de Buenos Aires.

El primer partido por una de las series por los octavos de final del Metro se disputará esta noche, desdesde las 21, en el gimnasio del club porteño. La revancha tendrá lugar el sábado, en el mismo horario, en la cancha del Country Club de City Bell.

En el caso de tener que jugarse un tercer partido este tendrá lugar otra vez en cancha de Ciudad, ya que a pesar de haber igualado en puntos en la fase regular, Estudiantes cayó derrotado en el cruce entre ambos equipos. Lo que todavía no está estipulado es el día que el eventual cotejo se podría disputar el próximo viernes 26 o el sábado 27 del corriente.

“Hemos tenido un torneo muy irregular en la primera fase. Jugamos buen vóley, pero no lo pudimos sostener. Lo hicimos bien un set y el otro no, o en determinado momento y no en el desarrollo completó”, analizó el entrenador. A su vez, reconoció las limitaciones de su equipo y de sus jugadoras, a quienes ve con muchas posibilidades de crecimiento por su juventud y por lo que han demostrado durante al año: “siempre hemos intentado estar al máximo de las posibilidades”, comentó Rodríguez.