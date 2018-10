La jabalina y el pentatlón moderno aportaron plata al medallero nacional

Agustín Osorio y Franco Serrano, en dupla con la egipcia Salma Abdelmaksoud, se colgaron la presea plateada. El boxeador Braian Aguirre y el seleccionado de Básquetbol 3x3 van por el otro en sus respectivas disciplinas

La décima jornada de los Juegos Olímpicos de la Juventud “Buenos Aires 2018” le otorgó a la delegación argentina dos medallas de plata en las disciplinas lanzamiento de jabalina y pentatlón moderno.

Los Juegos “Buenos Aires 2018” están transitando los últimos días de competencia y los argentinos continúan cosechando medallas en las diversas disciplinas que están en el tramo de definición de sus medalleros.

En el caso del atletismo, en la prueba pentatlón moderno por equipos internacionales mixto, Franco Serrano, en dupla con la egipcia Salma Abdelmaksoud, se llevó la presea plateada entregada por la tarde en la pista del Parque Olímpico de Villa Soldati.

La dupla sumó 1.156 puntos, doce menos que los campeones olímpicos: Ahmed Elgendy (Egipto) y Yewen Gu (China), pero pudo subirse al podio.

En tanto, la otra competidora argentina, Martina Armanazqui Tur (oriunda de José C. Paz) finalizó novena con 1.100 puntos junto a su compañero Alex Vasilianov (Moldavia).

Luego de la extenuante competencia que incluyó esgrima, natación y la carrera “Laser” durante lunes y martes, el argentino se colgó la medalla en el pecho.

Por su parte, Agustín Osorio logró el segundo lugar del podio en la prueba de lanzamiento de jabalina, que también se celebró en el Parque Olímpico. El ateta argentino sumó un total de 150.28 puntos y quedó debajo del finlandés Topias Laine, que registró 153.42; mientras que el checo Martin Floria, consiguió conquistar el bronce.

Osorio, 17 años y oriundo de Marcos Paz, alcanzó el registro de 74,25 metros en la etapa 2, que sumados a los 76,03 que había logrado en la etapa 1 le fue suficiente para obtener la presea de plata.

El joven atleta, quien es entrenado por su papá, dijo que “no esperaba estar en el podio. Tenía mucha hambre de conseguir una medalla y por suerte la pude conseguir para Argentina”, dijo Osorio en zona mixta, todavía con la emoción que lo provocó el resultado. “El finlandés venía muy fuerte, sabía que iba a tirar muy fuerte en la final, y al sudafricano (Jano Esterhuizen) lo ví llorando porque estaba lesionado y no pudo lanzar”, dijo el joven atleta.

Más adelante Ororio reconoció que el lanzamiento de jabalina es una disciplina que disfruta desde su infancia. “En 2012 tenía 11 años y veía a Braian (se refiere a Toledo) cómo lanzaba. Viví con él, entrené con él y me preparé como nunca. Como tenemos un contacto directo, seguro que ahora hablaremos desde la Villa Olímpica para festejar”, concluyó el joven que desde la cita internacional de Londres sueña con seguir los pasos de su referente.

En tanto, el boxeador local Braian Arregui venció en semifinales al uzbeko Jakhongir Rakhmonov y hoy peleara por la medalla de oro de la categoría welter masculina ante el marroquí Yassine Elouarz.

El combate se llevará a cabo en el Pabellón Oceanía del Parque Olímpico de la Juventud, a partir de las 14.15.

En lo que respecta al básquetbol 3x3 masculino se metió en semifinales tras vencer a Georgia por 22 a 12, en el encuentro disputado en la sede de Puerto Madero, denominada Parque Urbano.

Con un soberbio trabajo de Juan Esteban de la Fuente, hombre de Quilmes de Mar del Plata y autor de ocho puntos, algunos de impecable factura, con caño incluido a lo Manu Ginóbili.

Argentina no quiso sorpresas en una jornada de cuartos de final donde quedaron eliminados Rusia (ante Eslovenia) y Brasil (frente a Bélgica).

De esta forma, Argentina festejó ante una multitud de público que se acercó al estadio de básquetbol 3×3.

El rival en semifinales será Ucrania -hoy desde las 12:15-, que venció a Italia en cuartos y contra el que buscará asegurar una nueva medalla para la delegación albiceleste.

En caso de ganar, el encuentro por la dorada está previsto para las 13:55, mientras que si pierde la semifinal, volverá a la cancha a las 13:05.

Diferente suerte tuvo la selección femenina, que quedó eliminada en cuartos de final tras caer con China por 19 a 17, en tiempo suplementario.

Las mujeres no lograron el objetivo deseado, pero no quita que no hayan dejado todo para poder lograrlo. China fue superior y ante un resultado sumamente ajustado logró eliminar a la Argentina en los cuartos de final.

Las dirigidas por Laura Cors remontaron seis puntos en el tramo final del partido para llevar la definición al alargue, ante una hinchada enardecida en Puerto Madero.

Sin embargo, a los 35 segundos de juego, Kangchen Ding anotó a distancia y por punto de oro le dio la clasificación a semifinales a China.

Las chicas, luego de pasar por el vestuario, se fueron con lágrimas en los ojos de frustración, pero aplaudidas por la gente que se acercó a alentarlas bajo un intenso calor.

Por su parte, Bautista Amieva y Mauro Zelayeta cayeron derrotados 2 a 1 con parciales de 20-22, 21-17 y 15-12 frente a Holanda en las semifinales del Beach volley masculino y así se quedaron sin la final, pero competirán hoy por el bronce, desde las 14, ante Hungría.