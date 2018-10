Gastón Córdoba: "Estoy luchando día a día como tiene que ser”

Por: NICOLÁS LAMBERTI

Wikipedia, la enciclopedia web que sirve como fuente consulta para buscar datos de cualquier índole, indica que Fernando Gastón Córdoba nació en 1973, en San Nicolás, y se retiró en 2005, con apenas 31 años y después de haber jugado al fútbol durante 12.

Volante, zurdo, de buen pie, elegante y de cabeza levantada. Supo hacer sus primeras armas con la 10 de Estudiantes y también fue campeón de América con la camiseta de Olimpia de Paraguay. Ya hace poco más de una década que no se involucra con el ambiente futbolero. Asegura ser feliz así y se le nota.

Muchos fanáticos del fútbol más de una vez habrán tenido charlas de asado o de café en las que exigieron la memoria para recordar nombres de ex jugadores que tuvieron talento, que no pasaron desapercibidos pero a los que se les perdió el rastro.

Gastón Córdoba puede encajar perfectamente en este cuadro y su nombre posiblemente haya sido protagonista en una sobremesa de amigos. Lo cierto es que el día a día del ex futbolista está enfocado a un rubro que nada tiene que ver con la pelota pero que respeta una tradición familiar que lo llena, y que le permitió descubrir que cuando se cuelgan los botines no se termina el mundo.

"Qué hago después de dejar el profesionalismo es una hermosa pregunta para todos los que pensamos que el fútbol era lo único o lo más importante”, dijo el protagonista de la historia, que además afirmó que lo que dice la enciclopedia es cierto. Se retiró joven y lo argumentó: “Me retiré joven, a los 31, fue una decisión pensada porque tenía ganas de disfrutar de mi familia, de mis seres queridos”.

Eligió sumergirse en el mundo del transporte y la construcción. “Con los camiones hacemos corta y larga distancia. Puerta a puerta y participamos de licitaciones que te dan la posibilidad de trabajar más organizado”, comentó con un tono de especialista. “Son camiones de corta y larga distancia, con acoplado, semi y camiones más chicos”.

Aunque éste no es el único emprendimiento, porque “también nos dedicamos a la construcción, con un corralón de materiales en el que vendemos por mayor”.

Subido a una máquina para transportar materiales, lejos de los flashes, del glamour y de los ‘amigos del campeón’ que suele dar la fama, gritó: “esto es verdad eh, la manejo mejor que la pelota”, mientras iba para atrás y para adelante para que todo quedara comprobado.

El ex mediocampista de galera y bastón, que jugaba con el pelo atado para que el flequillo no conspirase contra la precisión de un buen pase filtrado, contó que decidió dedicarse a este comercio porque “era una de las cosas que le gustaron siempre a mi hermano y también a mi viejo. Y eso fue lo que hicimos, un emprendimiento familiar que sigue hasta el día de hoy".

DE CONSTRUCTOR A CONSTRUCTOR

Claro que la transición para saltar de faceta no fue fácil, pero Córdoba decidió privilegiar a su entorno familiar tomando una decisión drástica y dura pero que entendió era la correcta y atinada para el momento.

"Siempre el fútbol se extraña, porque es para lo que uno se preparó toda la vida. Pero la vida sigue y estoy feliz de haber tomado una decisión oportuna en un momento justo y poder disfrutar a la familia como no había podido hacer antes. El fútbol se extraña pero como todo en la vida, tiene un final", explicó.

Y la pregunta que rápidamente surgió fue: ¿por qué cambiar tanto y alejarse así, sin atenuantes, del ámbito futbolero?

"No me dediqué nunca al mundo del fútbol porque no se dieron las condiciones. Al retirarme joven, toda mi camada se retiró tiempo después y yo ya estaba dedicado a otra cosa. Y recién ahora tengo amigos y compañeros que están trabajando dentro del fútbol”, contestó.

Pero más allá de explicarlo y de querer autoconvencerse, admitió que tuvo algunas ofertas para acercarse nuevamente al ambiente y las desestimó. Sigue pensando igual que en 2005, sigue priorizando a su familia.

“He tenido algunas ofertas que me alegran pero las he desestimado porque conozco la vida que viene después, de volver alejarse de la familia y de las costumbres que hoy tiene uno. La verdad que siento que no estoy preparado para volver a hacer la misma vida de antes. Por eso sigo con esto, me va bien, lo disfruto y trato de estar la mayor cantidad de tiempo posible con la vieja, mis hermanos, mi mujer, mis hijos y mis amigos”.

De todos modos, del fútbol como deporte, no se alejó, porque cada vez que puede juega un picado: “Despunto el vicio cada vez que puedo, jugando al fútbol en Estudiantes, con amigos. El fútbol va en la sangre, en el ADN, en el corazón y eso no se termina” subrayó, pero no dejó de aclarar que está “contento por haber tomado una decisión”.

Claro que construir paredes adentro de la cancha no tiene el mismo gusto que hacer construcción afuera. Construcción de la de verdad. “El fútbol era más lindo, saludable y te atendían mejor. Acá los días son más largos: arrancás temprano y terminás tarde. Pero estoy aprendiendo todos los días para seguir disfrutando de otras cosas y luchando día a día como tiene que ser”.

LA PLATA, EL LUGAR QUE ELIGIÓ

Córdoba sigue viviendo en La Plata, el lugar que eligió para formar su familia y para lanzar sus emprendimientos. San Nicolás ya quedó lejos, las raíces están echadas acá. Las amistades, también.

“Sigo viviendo en La Plata, desde los 14 años que vine desde San Nicolás. Me instalé acá y creo que será para siempre. Hay amigos del fútbol que son para siempre, fui un afortunado por haber jugado en clubes donde me han tratado muy bien. Y hay amigos de los otros, que nunca jugaron al fútbol y que siempre están”.

“Tengo buenos amigos del fútbol, como el Negro Catán, Juan Azconzábal, Pepi Zapata, Martín Mazzucco, Palermo, Ariel Ortega, Orteman, Rodrigo López, Coco y Rubén Capria y muchos otros. El fútbol ha sido generoso conmigo”, admitió con la voz un tanto cortada.

Su familia heredada está compuesta por su mamá y sus dos hermanos, porque su papá falleció hace 6 años, mientras que la familia que supo crear tiene como integrantes a su esposa y a sus hijos, Gian de 21 años, Milagros de 18 y Valentina de 15.

El varón jugó al fútbol, llegó a hacerlo profesionalmente, pero dicen que los genes se heredan y Gian, antes que su padre incluso, decidió dejar todo hace dos meses después de haber jugado en San Lorenzo de Paraguay.

“Decidió también alejarse del fútbol y estamos trabajando juntos, en otro ámbito, raro, pero hermoso. Yo nunca me metí con eso, probó y se quiso volver porque no lo disfrutaba. Hay otra vida detrás del fútbol, está contento y estudiando además. Hoy tengo la posibilidad de disfrutar a mi hermano y a mi hijo todos los días”, celebró con una sonrisa que se le dibujaba de oreja a oreja. Wikepedia no lo dice pero hay algo que él asegura, está contento, rodeado de su familia y de sus amigos, es feliz. Así se lo nota.