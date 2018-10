Retoman protesta en 20 y 50 y el tránsito está imposible

Son trabajadores de la Dirección de Tránsito platense que reclaman por la reincorporación de un trabajador cesanteado. Hay desvíos a raíz de la manifestación

Trabajadores de la Dirección de Control de Tránsito de La Plata retomaron a primera hora del lunes las protestas callejeras frente a Control Ciudadano, en 20 y 50, para exigir la reincorporación de un trabajador que fue cesanteado días atrás.

Desde FeSiMuBo explicaron que el motivo de la medida de fuerza en la Secretaría de Control y Convivencia Urbana se debe "a la no renovación de contrato sin motivo ni justificación alguna, del trabajador, Ramiro Gonzalo Godoy Biagini, quien se desempeña en dicha dependencia los días sábados, domingos y feriados".

"Luego de haber esperado el plazo acordado con el Sec. del área, Roberto Di Grazia y no haber tenido respuesta se decidió volver a la medida de fuerza, tras haber estado en asamblea permanente el fin de semana. Todavía no ha sido notificado Ramiro Godoy sobre su situación contractual que luego de haber trabajado todo el mes de septiembre aún no ha percibido el salario correspondiente y luego de cumplido con sus tareas por lo que va transcurrido del mes de octubre, hace dos semanas que se enteró de que su contrato no ha sido renovado, al intentar firmar la planilla de asistencia", sostuvieron desde el gremio.

Desde el sindicato sostuvieron que el cese del contrato que denuncian "va en contra de lo que establece la ley 14656, sobre los procedimientos administrativos y la estabilidad laboral que le otorga a los trabajadores municipales luego de 12 meses de trabajo. Cabe destacar que el Ramiro Godoy cuenta con un legajo impecable, sin inasistencias, ni sumarios".

Por su parte, el gremialista Gustavo Hernández explicó que "continuamos con la lucha por la reincorporación del compañero Ramiro Godoy. Se ha intentado llegar a un acuerdo con el ejecutivo a través de conversaciones pero parece que no quieren dar marcha atrás. Como nos caracteriza seguimos en la lucha junto a los trabajadores de transito a la espera de una respuesta".