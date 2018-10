“El Test”: una obra sobre la ansiedad y la (im)paciencia en los tiempos que corren

Carlos Belloso encabeza el elenco de la exitosa obra que llega el domingo a la Ciudad y que plantea un interesante interrogante: ¿100 mil dólares hoy o un millón en diez años?

Llega este domingo al Coliseo Podestá una de las obras más elogiadas de la temporada: “El Test”. La pieza, escrita por Jordi Vallejo y en versión de Daniel Veronese, está protagonizada por Carlos Belloso, Jorge Suárez, Viviana Saccone y María Zubiri, quienes, desde el humor, desgranan en escena una serie de situaciones surgidas a partir de un interrogante: ¿Qué escogerías? ¿100 mil dólares ahora mismo o 1 millón en diez años?

Con cinco nominaciones a los ACE, la pieza está basada en la famosa prueba de psicología conductista aplicada a los niños y conocida como el test de la golosina (¿te doy un caramelo ahora, o dos en diez minutos?) aunque, en este caso, según asegura Belloso en diálogo con EL DIA, los caramelos serían dinero, “la golosina preferida por los adultos” de hoy en día.

Entre las opciones, el ahora y poco, dice Belloso, tiene que ver con una necesidad. “Tengo un agujero, lo quiero tapar y no me importa nada”, sostiene el intérprete y admite que la otra opción, mañana y mucho, también es interesante porque “comparado con situaciones económicas actuales, nunca es posible pensar a largo plazo porque siempre estamos viendo cómo tapar el agujero de hoy”.

A criterio personal, no como su personaje que es el que le propone este experimento a sus compañeros, Belloso, en este momento, se inclinaría por “el millón dentro de diez años”, amparado en una estabilidad laboral que le permitiría poder esperar para mejores resultados. “Pero hay gente que no puede, porque necesita ya”, reconoce el actor, que considera, apelando a una frase remanida, que “el dinero no hace a la felicidad pero ayuda”.

“Yo creo que en esta sociedad actual tan consumista, donde el dinero sí o sí es un tema, hace falta. Hace falta más que nada como una especie de tranquilidad. No por algo de acumulación. Uno necesita estar tranquilo para hacer ciertas cosas o quizás para no pensar. Se necesita dinero”, reflexiona Belloso, contento por el éxito que la obra está teniendo en una temporada difícil para el teatro en general.

“Lo primero que se resiente en estas crisis es el entretenimiento, y eso influye y perjudica”, sostiene el destacado actor que le pone el pecho a las balas y no afloja. “Seguimos pensando en que es nuestro modo de vida, el modo de vida que preferí, y en esta coyuntura no puedo dedicarme a la plomería y electricidad. Tengo que hacer lo mismo que hice siempre. Quizás yo, particularmente, no estoy pasando un mal momento, porque tengo trabajo, pero como todo, si te va bien a vos y el momento actual está muy mal o a tus compañeros le van mal, también te va mal”, se sincera el actor, que en estos tiempos oscuros apela a un latiguillo de bolsillo: “‘en este país, aunque te vaya bien, te va mal’, porque vivimos crisis permanentes, situaciones económicas que todavía no terminan de ser estables, ni antes, ni ahora. La política económica hoy en día está desmadrada, desarticulada. Entonces puedo decir que me va bien pero me va mal porque el entorno no está bien, mi familia no está bien, a mis amigos les cuesta conseguir trabajo...”.

Un personaje difícil de olvidar

“El Vasquito”, el entrañable personaje al que le dio vida en “Campeones”, y el que le abrió las puertas a la televisión, dice que lo sorprendió de entrada por el reconocimiento inmediato que le regaló. “Esto fue asombroso para mí porque no podía acreditar semejante popularidad. Y más allá de mi caracterización, me reconocían en la calle y eso fue muy fuerte”, dice Belloso, quien, a pesar de que el papel le ayudó mucho en su carrera, también, se sincera, lo “estancó un poquito” con las propuestas laborales. “Querían que haga El Vasquito todo el tiempo, me llamaban para hacer papeles parecidos. Entonces me vi en un pequeño problema donde tuve que hacerme fuerte y decir ‘no’ a muchos proyectos y tratar de que el trabajo inmediato sea muy diferente a ese personaje”, recuerda. Tras algunas experiencias llegó “Tumberos”, otro de sus proyectos bisagra con el que, admite, pudo demostrar que en él habitaba un actor versátil, “que podía tocar varias cuerdas con la actuación”.

A la par de “El test”, Belloso es parte del elenco de “La noche de la Usina”, basada en la obra de Eduardo Sacheri, que Sebastián Borensztein (hijo de Tato) está rodando en diferentes locaciones de la provincia de Buenos Aires, junto a un elenco de grandes figuras como Ricardo Darín, Luis Brandoni, Verónica Llinás, Chino Darín, Daniel Araoz y Rita Cortese.

“Y para el año que viene tengo algunos proyectos, que no puedo mencionar por confidencialidad, pero tiene que ver con una serie, de alguna plataforma conocida, y eso dominaría casi todo el año que viene”, cuenta Belloso, que, además, ya tiene programada una obra a estrenarse en marzo del 2020 en el Centro Cultural de la Cooperación, de su amigo Marcelo D’andrea.