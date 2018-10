Sorpresa: Rodrigo de la Serna se suma al equipo de “La Casa de Papel”, ¿cómo ladrón o policía?

El actor trabajará en las temporadas 3 y 4 del show español que fue furor este año. Las grabaciones comienzan en noviembre

Sorpresa: Rodrigo de la Serna será parte de las próximas dos temporadas de “La Casa de Papel”, la serie creada por Antena 3 que Netflix ha decidido continuar luego del furor que causó a nivel internacional en su plataforma.

La serie de atracos tenía en el cierre de su segunda parte un final redondo que no hacía imaginar una continuación, pero por la plata baila el mono, y su creador, Alex Pina, recibió una oferta que no pudo rechazar para hacer no solo una tercera entrega, sino también una cuarta.

Excepto quienes cayeron en el campo de batalla, se esperaba que la serie repitiera el elenco de la original, pero, claro, también habrá caras nuevas para llevar adelante las nuevas tramas.

Una de esas caras nuevas será Rodrigo de la Serna, según confirmó él mismo al sitio cineargentino.net. “Sí, el año que viene probablemente me vaya para allá (para España). Ya puedo confirmar que me convocaron para hacer la tercera y cuarta temporada de ‘La casa de Papel’. Estoy a punto de firmar el contrato”, reveló el actor en la presentación de “Al acecho”, la película dirigida por Francisco D´Eufemia que se rueda en el Parque Pereyra.

“Va a ser un personaje fuerte, muy importante. No puedo adelantar nada al respecto. Estoy contento porque es laburo, justo en una serie que está muy bien realizada”, aseguró el actor además, y contó que decidió ir al exterior a trabajar porque “es un momento de mi vida en el cual esta vez voy a decir que sí. España es algo más cercano que Hollywood y tengo muchos amigos ahí”, sostuvo el actor, que anteriormente, rechazó ofertas para ir a trabajar a Estados Unidos, luego de participar en “Diarios de motocicleta” y aparecer en los radares de la industria del norte.

El rol de De la Serna en la serie permanecerá envuelto en misterio hasta cerca del estreno de la nueva temporada, previsto para 2019, aunque las especulaciones ya comenzaron: en las primeras imágenes promocionales de la secuela de la serie española, aparecía un personaje encapuchado. En primera instancia, este nuevo ladrón había sido casi confirmado como Chino Darín, pareja de Úrsula Corberó (Tokio), y que pegó muy buena onda con el resto del equipo, al punto de aparecer en las cuentas de Instagram de varios de los actores del elenco.

¿Ese nuevo ladrón será finalmente De la Serna? ¿O interpretará el actor del papel del perseguidor, con el Chino Darín como atracador junto a su pareja en la vida real? Habrá que ver.

Poco es lo que se sabe de la nueva entrega, de hecho. Tendrá lugar tiempo después de los eventos de las primeras dos entregas. El rodaje se iniciará en noviembre, pero en Netfix todavía no se animan a ponerle fecha de estreno. “No sabemos nada, todavía es muy pronto”, dice Paco Ramos, director de contenidos originales internacionales para España y Latinoamérica de Netflix, con la misma cautela que asegura que “si va bien” tienen en mente más temporadas de la serie en lengua no inglesa más vista de la historia de la plataforma. La única certeza que tiene Ramos es que “queremos hacer la mejor serie española jamás hecha, la mejor serie en cuanto a lo emocional y a lo deslumbrante y todavía estamos ahí dándole vueltas a los temas”.