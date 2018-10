Chisporroteo entre dos entrenadores de la Superliga

Sebastián Beccacece, el actual DT de Defensa y Justicia, estuvo en el estadio de San Lorenzo siguiendo el partido del dueño de casa con San Martín de San Juan por la Superliga y esa presencia no cayó muy bien.

Claudio Biaggio, cuestionado entrenador de San Lorenzo, dijo al respecto: "Yo no haría lo que hizo Becaccece.

¿Por qué? Ocurre que el entrenador de Defensa y Justicia suena como el posible reemplazante del Pampa y de allí que este consideró poco ética su presencia en el partido de San Lorenzo.

Por más que Biaggio reconoció que San Martín de San Juan enfrentará al Halcón la próxima fecha y que Beccacece quería "espiar" a los sanjuaninos, cuando habló con la prensa el DT de San Lorenzo insistió: "La realidad es que yo no iría si estoy con la posibilidad, como se dice, de que lo hayan nombrado. Uno tiene el derecho de ir a la cancha que quiera y no hay ningún tipo de problema. A mi no me afectó para nada porque creo que es un entrenador que quiso venir a ver al rival que va a enfrentar, nada más. Pero yo no lo haría".