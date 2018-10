Escuela de cadetes: los bomberos voluntarios del mañana

Son chicos de 9 a 17 años que todos los sábados en el cuartel de Ensenada aprenden, mientras juegan, cómo proteger a los otros

| Publicado en Edición Impresa

LAURA AGOSTINELLI

historiasplatenses@gmail.com

“Abnegación, sacrificio, desinterés y valor” son cualidades que a todos nos gustaría ver en nuestros hijos, sobre todo cuando se les pide que levanten la mesa o acomoden su habitación. En el cuartel de Bomberos Voluntarios de Ensenada, ese lema está escrito en lo alto y es lo primero que ven, al ingresar, los chicos de la escuela de cadetes y lo que se llevan consigo, de a poquito, sábado a sábado.

“Un día mi papá vino y me dijo ‘soy bombero’ y yo no lo podía creer”, cuenta Bianca. En aquel entonces, esta adolescente de 14 años no se decidía entre ser bombera o policía, pero su papá la convenció. “Me contó todo lo que hacían acá y me encantó. Además, me dijo que a los bomberos voluntarios no les pagan y me pareció mejor que ser policía, porque lo hacen por vocación” resume Bianca, orgullosa.

Desde hace varios años, la creación de una escuela de cadetes se convirtió en un anhelo para los integrantes del cuerpo de bomberos de Ensenada. “De chicos se les pueden inculcar el respeto, la vocación de servicio, la abnegación por el prójimo y lograr el máximo rendimiento vocacional que implica ser bombero voluntario”, explica Jonatan Melián, oficial ayudante e instructor de los cadetes mayores.

Las experiencias positivas de cuarteles de otras localidades les daban la razón. Por eso, en el 2017 acudieron a sus colegas para elaborar el programa y abrieron sus puertas por primera vez para los sub 18, el 7 de abril de este año. Desde entonces, 14 niños y 12 niñas acuden todos los sábados, durante dos horas, para aprender primeros auxilios, extinción de incendios, rescates de diferentes tipos, usos del equipamiento, resguardo de su seguridad y orden cerrado para desfiles. Todo esto en un mix de teoría y práctica, jugando, pero en serio.

“Enseñamos el mismo contenido de los bomberos mayores, adaptado mediante juegos, dibujos y un vocabulario acorde a cada edad”, explica Micaela Cáceres. Micaela tiene 25 años, su papá y su hermana son bomberos y ella creció en una de las cuatro viviendas que hay para el personal en el cuartel. Hoy es sargento y junto con Lautaro Rodríguez es instructora de dos de los tres grupos en que se divide la escuela: los Cadetes Menores, (12 a 14 años) y la Brigada Infantil (9 a 11). Al grupo de Cadetes Mayores asisten los adolescentes de entre 15 y 17.

Todos los aspirantes tienen un bombero en la familia

Cuando se les consulta a los chicos por qué quieren ser bomberos, relatan uno por uno sus motivos: “Siempre quise, pero antes era muy chiquito”, comenta Tiago, con apenas 12 años; “nací acá”, explica Eugenia, de 14, “mi corazón quiere, siempre lo quiso”, resume Bautista, de 14. Y entre todos sus motivos, hay uno que es constante: ayudar.

UNIDOS POR UNA MISMA SIRENA

Quien crece en Ensenada aprende de pequeño que ese sonido en el aire, como la bocina de un barco pero más aguda, que aparece de repente, con alaridos largos, y que se extingue tras sonar cinco veces, es la sirena de los bomberos. En 1961 la colocaron en la torre de hormigón armado de 46 metros de altura, en el cuartel central. Antes de eso, los voluntarios se convocaban mediante bombas de estruendo. Hoy lo hacen a través de la app “Bombero Alerta”, pero la sirena persiste porque las conexiones se caen y ella no.

Crecer en una ciudad con un polo petroquímico le agrega a ese sonido su toque particular. Cada vez que se enciende, los ensenadenses se unen en un ruego silencioso: que el incendio no sea en YPF y si lo es, que lo apaguen pronto. Durante los últimos 25 años, con mayor o menor intensidad, la refinería tuvo seis incendios de gran magnitud. El más vívido, el 2 de abril de 2013, con las inundaciones, en la unidad de Coke A. En todos los casos, ellos nos protegieron.

Cada uno de los chicos de la escuela sigue los pasos de un ser querido bombero. La convocatoria de este año incluyó solo a niños y adolescentes familiares de algún miembro del cuerpo. “Como se trata de la primera experiencia, queremos ver cómo se desarrolla para luego abrir la invitación a todos los chicos de la ciudad”, explica Jonatan Melián.

El bautismo de fuego vendrá cuando cumplan los 18 y todos fantasean con que sea de película, con fuego, explosiones y rescates. “Nada más lejos de la realidad”, aclara Jonatan, “los vamos a cuidar en sus primeros pasos y a llevarlos de a poco”.

En Ensenada, los chicos de la escuela de cadetes crecen viendo correr ante cualquier emergencia a su papá, a su hermana, a su tío o a su prima y sueñan con el día en que la sirena, también a ellos, los haga correr.