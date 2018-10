Apple presentó una renovada MacBook Air y el novedoso iPad Pro

El gigante tecnológico Apple Inc presentó sus nuevas computadoras Mac, que incluyen actualizaciones del MacBook Air, el portátil más básico la firma, y de su computadora de escritorio Mac Mini

La nueva tablet iPad Pro estará disponible en los Estados Unidos el 7 de noviembre a us$ 999 en su versión de 12,9 pulgadas, mientras que la notebook Mac Book Air se comercializará en ese país a us$ 1199 y la cambiada PC Mac Mini tendrá un valor de us$ 799.

Mucho de lo que se anunció hoy en la Academia de Música de Brooklyn, Nueva York, en el encuentro dirigido por el CEO de Apple, Tim Cook, y los distintos ejecutivos de la empresa que subieron al escenario, ya había trascendido en los últimos días.

Lo que quedaba por conocerse eran los precios con los que saldrían a la venta el nuevo hardware de la empresa. Resultaron ser, para el mercado norteamericano, precios de rango medio.

Lo más trascendente que surge del evento de hoy es que Apple continúa apostando por el rubro de las tablets, un mercado que en los últimos años mostró una caída de ventas a nivel mundial.

Y lo hace por medio de uLa nueva tablet iPad Pro estará disponible en los Estados Unidos el 7 de noviembre a us$ 999 en su versión de 12,9 pulgadas, mientras que la notebook Mac Book Air se comercializará en ese país a us$ 1199 y la cambiada PC Mac Mini tendrá un valor de us$ 799.

Mucho de lo que se anunció hoy en la Academia de Música de Brooklyn, Nueva York, en el encuentro dirigido por el CEO de Apple, Tim Cook, y los distintos ejecutivos de la empresa que subieron al escenario, ya había trascendido en los últimos días.

Lo que quedaba por conocerse eran los precios con los que saldrían a la venta el nuevo hardware de la empresa. Resultaron ser, para el mercado norteamericano, precios de rango medio.

Lo más trascendente que surge del evento de hoy es que Apple continúa apostando por el rubro de las tablets, un mercado que en los últimos años mostró una caída de ventas a nivel mundial.

Y lo hace por medio de un equipo que no está pensado para el público general sino para el avanzado: el profesional, el artista, el diseñador. Esto, pese a que en el evento haya mostrado las calidades de los gráficos que se pueden alcanzar en juegos con la placa aceleradora de video que posee y que para eso utilizara un título de la exigente desarrolladora de entretenimientos digitales 2K.

La tablet iPad Pro vendrá en dos modelos, con displays de 11 pulgadas (us$ 799) y 12,9 pulgadas (us$ 999). Son equipos ultradelgados con espesor de 5,9 milímitros, chip A12X Bionic multicore de 8 núcleos, placa aceleradora de video de 7 núcleos, capacidad de almacenamiento de hasta 1 terabyte, puerto USB-C, cuatro parlantes, reconocimiento facial, cámaras de 12 y 7 megapixeles, conectividad LTE y Bluetooth.

Otra característica constructiva: la reducción de los marcos de la pantalla, que es una Liquid Retina. La autonomía de su batería promete la gente de Apple que alcanza para un día de uso intenso.

Las iPad Pro tienen como accesorios un teclado smart y un Apple Pencil, que se adhiere a la carcasa de la tablet por magnetismo y reconoce los gestos de la mano.

La computadora de escritorio Mac Mini (us$ 799 en los Estados Unidos a partir del 7 de noviembre) sale con una memoria inicial de 64 GB, capacidad de almacenamiento de 2 terabytes, chip de seguridad Apple T2 y, entre otras, conexiones Ethernet, HDMI y USB-A.

Por su parte la notebook ultradelgada Mac Book Air nueva tendrá una pantalla (del tipo Retina) de 13,3 pulgadas, con 4 millones de pixeles. Su peso es de 1,24 kilogramos y la memoria de 8 gigabytes. El precio en los comercios norteamericanos estará a partir de los us$ 1199, según la configuración final.n equipo que no está pensado para el público general sino para el avanzado: el profesional, el artista, el diseñador. Esto, pese a que en el evento haya mostrado las calidades de los gráficos que se pueden alcanzar en juegos con la placa aceleradora de video que posee y que para eso utilizara un título de la exigente desarrolladora de entretenimientos digitales 2K.

La tablet iPad Pro vendrá en dos modelos, con displays de 11 pulgadas (us$ 799) y 12,9 pulgadas (us$ 999). Son equipos ultradelgados con espesor de 5,9 milímitros, chip A12X Bionic multicore de 8 núcleos, placa aceleradora de video de 7 núcleos, capacidad de almacenamiento de hasta 1 terabyte, puerto USB-C, cuatro parlantes, reconocimiento facial, cámaras de 12 y 7 megapixeles, conectividad LTE y Bluetooth.

Otra característica constructiva: la reducción de los marcos de la pantalla, que es una Liquid Retina. La autonomía de su batería promete la gente de Apple que alcanza para un día de uso intenso.

Las iPad Pro tienen como accesorios un teclado smart y un Apple Pencil, que se adhiere a la carcasa de la tablet por magnetismo y reconoce los gestos de la mano.

La computadora de escritorio Mac Mini (us$ 799 en los Estados Unidos a partir del 7 de noviembre) sale con una memoria inicial de 64 GB, capacidad de almacenamiento de 2 terabytes, chip de seguridad Apple T2 y, entre otras, conexiones Ethernet, HDMI y USB-A.

Por su parte la notebook ultradelgada Mac Book Air nueva tendrá una pantalla (del tipo Retina) de 13,3 pulgadas, con 4 millones de pixeles. Su peso es de 1,24 kilogramos y la memoria de 8 gigabytes. El precio en los comercios norteamericanos estará a partir de los us$ 1199, según la configuración final.