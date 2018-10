Anibal Pachano: "No sé cuánto me queda de vida"

En una entrevista con Pampita, el artista habló de su estado de salud



Anibal Pachano atraviesa un duro momento de salud, ya que fue diagnosticado con cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro. De ese tema, se animó a hablar con Pampita en su nuevo programa televisivo.

Conmovido, el artista expresó: "A veces la emoción me puede. Y en este momento me puede más porque siento que no sé cuánto me queda y lo quiero transitar maravillosamente. Es un aprendizaje de día a día y yo le transmito a la gente que se puede, pero también es difícil porque no todo lo que uno vive es lo que muestra".

"En esta última etapa me siento más preocupado, me gustaría que la vida me diera todo lo que no me dio", siguió Pacnahano. Y aclaró: "No me faltó nada, pero es esa cosa de decir 'no me quiero ir tan rápido' y aprender que me puedo ir rápido y convivir con eso. También es lo más lindo que estoy aprendiendo en este momento, a estar solo. Siempre digo que uno viene solo y se va solo. Y hoy tengo miedo de irme solo…".

Finalmente, con lágrimas en los ojos, el coreógrafo consideró: "Tener una enfermedad terminal te conecta con un punto muy distinto. Y mirá que yo soy un tipo que le pone garra y todo el tiempo salí a flote (...) Quiero que lo más lindo que me pase es el recuerdo, que la gente me recuerde bien. Eso es importante. Que no me olviden, eso me da mucho miedo, porque es una soledad y uno no sabe qué es".