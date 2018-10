Así respondió el dueño del auto a la nota de un vecino reclamándole, en buenos términos, porque había dejado mal estacionado el vehículo. Por las buenas también se puede, y es mucho mejor

En la zona de Diagonal 73 y 57 los vecinos están hartos de llegar a sus casas y encontrar vehículos mal estacionados de modo que no pueden ingresar los autos a las viviendas.

Son tan reiterados los casos, que uno de ellos, en forma educada y en buenos términos, lejos de "escracharlo" en las redes sociales, como suele suceder en los últimos tiempos, le dejó al automovilista que había estacionado donde no debía el clásico cartel en el parabrisas.

"Vecino, por si no lo advirtió el auto está invadiendo el espacio de mi garaje y no me permitió ingresar el mío a mi domicilio. Le agradecería no volver a hacerlo", decía la nota, muy prolija dicho sea de paso.

La respuesta no se hizo esperar, y acorde al tono del pedido formulado por el vecino, el propietario del vehículo dejó una nota pegada en el portón que obstruyó disculpándose por la actitud que había tenido. "Le pido mil disculpas, saludos", escribió no tan prolijo, pero válido igual.