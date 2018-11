Santiago Bal sobre Carmen Barbieri: "Yo era una cosa adicional en su vida"

Tras varios años de separación, la vedette aseguró que su ex pareja tiene razón

Carmen Barbieri y Santiago Bal están separados hace muchos años, y aunque al principio la transición fue complicada, ahora hicieron las paces y lanzarán en el verano la obra Nuevamente Juntos.

En ese marco, la ex pareja se presentó en Intrusos y reveló varias intimidades. Consultado sobre por qué engañó a la artista, Bal respondió: "Yo era una cosa adicional en su vida. Toda la cibernética estaba a su favor, menos lo que estaba allá, que era yo. Me sentía un pelotudo. Entonces, cuando el nene se fue y dejó la habitación libre, me fui a dormir al lado. Total no me necesitaba para nada".

"Hoy no me enoja que lo diga, tiene razón", confesó Carmen. Y detalló: "Totalmente. Porque cuando él quería hacer el amor, al final del día, que yo trabajaba mucho, le decía que para mí hacer el amor era el último trabajo del día".

Sin complejos, completó: "Fui muy dura. Lo maté. Así que yo hoy, a la distancia, después de siete años, le doy la razón. ¿Cómo no iba a buscar a otra persona que le dijera '¡papito, cómo me gustas, vamos a hacer el amor!'.