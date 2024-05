¿Diputados o panelistas chimenteros?

¡Yo no puedo creer lo viva que es esta mina, chicas! Deberíamos aprender de ella.

¿De quién hablás, Ema?

De Wanda. No conforme con ser madre de 5, empresaria, bailarina, conductora, representante de futbolistas, cantante, influencer y otras hierbas, ahora se anima a mostrarse como Dios la trajo al mundo en una plataforma hot, de contenido para adultos.

Es una máquina de facturar. Y bien que se hizo solita y sola.

Y el dorima ¿qué opina de tanta exposición?

La banca. Y hasta creo que él se va a mostrar en bolainas también.

¿Es cierto que Icardi le regaló un freezer de cuerpo entero?

¡No es un freezer, nena! Es una cabina de crioterapia.

¿Y para qué sirve?

No sé muy bien. Creo que la usan los deportistas para recuperar la tonicidad muscular, y para recuperarse de lesiones y cirugías. Reduce la hinchazón y la retención de líquidos.

¿No lo tienen a Walt Disney en una de ésas para resucitarlo?

¡No! Tenés que estar viva. Entrás de parada.

¿Y ella no se ofendió por el regalo? ¿No les suena a indirecta? “Mirá mi amorcito lo que te compré para tus fofeces, estrías, ojeras y patas de gallo”. Yo lo saco carpiendo, a pantuflazo limpio lo rajo.

Al contrario. Si es ella la que factura. Además, ¿cuánto le queda al Mauri de futbolista?

Hablando de cuerpos, el otro día escuché que Matías Alé tiene un fetiche con los dedos de los pies de las minas con las que se acuesta.

¿En serio?!



Sí. Le gusta que le acaricien las partes con los dedos. Lo pone quenchi.

¡Qué asco! ¿Y si la chica tiene las patas sucias, o las uñas largas?

¡Qué sé yo! Tendrá un alicate a mano. Y una palangana.

¿Chequeará en la franela previa la existencia de juanetes, callos plantares y dedos martillo?

¿A ustedes no les parece impúdico que todas las celebrities ventilen sus frecuencias y preferencias sexuales, como si nada, como si hablaran del tiempo?

Noto una pizca de amarilla envidia en tu pregunta, Meli.

¡En absoluto! Algo privadísimo tiene que haber. Algo que no se cuente públicamente.

Estoy con vos, Meli. Es como contar cuántas veces “hacés number two”, la consistencia, el color, los más mínimos detalles escatológicos. Asquete.

No sólo las celebrities. Los debates en el Des-Honorable Congreso son peor que los paneles de chimentos. ¿Lo escucharon al diputado Carlos Raúl Zapata defendiendo al Peluca: "La verdad me resulta más confiable una persona que tiene apego a sus perros y no como los cuatro gobiernos que tuvieron apego a los gatos.”

¡Qué sutil el salteño!

Peor Tailhade, que habló de la “Ley Pasta Base”. Poco serio, el diputado.

Nunca entenderé por qué hacen esas sesiones maratónicas, de 30 horas, en lugar de laburar todo el año, como cualquier persona común y corriente. ¿Quieren victimizarse, hacerse los sacrificados, o qué?

O qué, amiga; o qué …

Chicas, yo les había traído unos regalos, pero ahora me da no sé qué dárselos porque tienen una connotación sexual, y me siento un tanto censurada …

Los regalos no se rechazan, nena. ¿A ver?

No sé cómo se nos pasó que el 26 de abril fue el Día Mundial del Pene. Yo les tejí éstos al crochet.

¡Qué simpáticos y coloridos! Haremos memoria emotiva, como los actores. ¡Chin, chin!