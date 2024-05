Santa Bárbara "A" volvió al triunfo en hockey con la magia de Majo Granatto

Regresó la magia. Volvió Majo Granatto. Con la presencia de la capitana de Las Leonas, Santa Bárbara "A" se trajo los tres puntos desde Liniers al vencer a su par de Vélez Sarsfield 3 a 0, en el marco de la sexta fecha del torneo Metropolitano de hockey femenino de Primera División, y quedó como único escolta de Lomas.

Precisamente, uno de los tantos del conjunto de Gonnet fue conquistado por María José Granatto; mientras que completaron la tanda de goles: María Victoria Manuele -otra de las jugadoras que retornó con respecto al partido anterior ante St. Catherine 's- y Malena Re.

En el caso de Majo Granatto se reincorporó al primer equipo de Santa Bárbara después de formar parte de la concentración con el seleccionado argentino femenino de hockey, en la ciudad estadounidense de Charlotte, donde además disputó cuatro partidos amistosos frente al representativo local (todos fueron ganados por Las Leonas) como parte de la preparación para a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Por su parte, Vicky Manuele, otro de los pilares principales con que cuenta el compacto equipo dirigido técnicamente por Matías Cereceda, no había podido ser parte del partido anterior por no presentar el "apto médico" por lo que la Asociación Amateur de hockey de Buenos Aires le impidió jugar como indica el reglamento de dicha institución.

Fue un partido de trámite tranquilo para Santa Bárbara "A", ya que Vélez Sarsfield no le ofreció mayor resistencia, ya que como indican las ubicaciones en la tabla de posiciones de la máxima categoría hay mucha distancia entre ambos equipos tanto en la sumatoria como así también en el juego dentro de la cancha.

De este modo, Santa Bárbara "A" estiró su racha invicta a cinco partidos con cuatro victorias (V. Ciudad de Buenos Aires "A": 4 a 0, L. Italiano: 2 a 0, V. GEBA "A": 1 a 0 y V. Vélez: 3 a 0) y un empate (L. St. Catherine 's: 1 a 1). Además en esta seguidilla de cotejos sin perder solamente ha recibido un gol en su propia puerta; mientras que la única derrota que sufrió en el actual torneo se remonta a la jornada inaugural frente a Lomas (3 a 1), en cancha de Ciudad.

El próximo fin de semana, Santa Bárbara "A" estará recibiendo a Quilmes "A", en su cancha de Gonnet, en uno de los encuentros que se encuadran dentro de la octava fecha del torneo de Primera División.

El resto de los partidos de la máxima categoría del Metro femenino tuvieron los siguientes resultados: River Plate 1, San Fernando 1; SIC 1, Arquitectura 3; St. Catherine 's 6, San Lorenzo de Almagro 1; GEBA "A" 0, Lomas 2 e Italiano 3, Ciudad de Buenos Aires "A" 1. La jornada se completará mañana, desde las 13, con el compromiso entre Quilmes "A" y Banco Provincia, en la cancha de Ciudad con la televisación de la señal de streaming de Star +.

Con estos marcadores, las posiciones de la Primera de Damas son encabezadas por Lomas con 16 puntos, seguido por Santa Bárbara "A" 13; River Plate y Arquitectura 11; San Fernando 9; St. Catherine 's e Italiano 8; Banco Provincia y Quilmes 7; GEBA "A" 5; SIC y San Lorenzo de Almagro 4; Vélez Sarsfield 3 y Ciudad de Buenos Aires "A" 2.

EL DUELO PLATENSE FUE PARA SANTA "C"

En lo que respecta al duelo platense de la jornada se lo quedaron las chicas de Santa Bárbara "C" al imponerse de visitante a Gimnasia "B" 3 a 0, en el marco de la Primera E4. Los goles del equipo dirigido técnicamente por David Cantalupi Vargas fueron convertidos por Martina Montenegro, en dos oportunidades, y Mariana Pulido Herrera.

Con esta victoria, Santa Bárbara "C" sumó segunda victoria en el torneo de Primera E4 (venía de vencer en calidad de visitante a Deportivo Francesa "B" 3 a 0); mientras que Gimnasia "B" sufrió la segunda derrota consecutiva, ya que en la fecha pasada había caído en su visita a Temperley (4 a 0). De esta manera, el conjunto tricolor alcanzó la suma de 8 puntos (dos triunfos, otros dos empates y dos caídas con 8 goles a favor y 4 en contra) y Las Lobizonas quedaron con 5 unidades.

En lo que tiene que ver con el cotejo de la Intermedia, que se jugó en la cancha del Bosquecito, la victoria también se la llevó Santa Bárbara "C" al ganar 2 a 1 con tantos de Justina Briasco y Francesca Curuchaga; mientras que para el local descontó Magalí Ustarroz . Con este éxito, el club de Gonnet continúa entreverado entre las posiciones de privilegio con 13 puntos.

A continuación se detallan el resto de los resultados de los equipos platenses:

Primera B: San Luis "A" 2 (Lucia Marelli y Camila Roberti Merlo), Náutico Hacoaj 2. Las Maristas cosechan cinco fechas sin perder (tres empates y dos victorias) con lo que totalizan 9 puntos en la tabla valorativa.

Primera C2: Ciudad de Buenos Aires "C" 0, Universitario "A" 0 y Santa Bárbara "B" 2 (Angelina Caimi y Dolores Dacal), QHS 0. La "U" lleva cinco partidos sin perder (tres triunfos y dos empates); mientras que Santa sumó su segunda victoria consecutiva.

Primera D2: Santa Bárbara "D" 0, Monte Grande 2 y Universitario "B" 1 (Julia Barcos), San Albano 2. Santa sufrió la segunda caída del torneo ante el puntero de la categoría y la "U" todavía no sabe lo que es ganar en la presente temporada, ya que solamente ha rescatado una unidad.

Primera D3: San Carlos 2, Estudiantes "A" 1 (Florencia Turchetti) y Olivos "B" 2, San Luis "B" 2 (Julia Victoria Di Santo y Amparo Merino). El Pincha sufrió la tercera derrota en cadena; mientras que Las Marista, con una enorme remontada (se encontraban 0-2 abajo, en el primer cuarto), rescataron un valioso punto.

Primera E1: Universitario "C" 2 (Julieta Icardi y Manuela Bueno), San Patricio "B" 1. Partido de alto voltaje por cómo llegaban ambos equipos al partido con similar cantidad de puntos. Sobresalió la "U", que firmó su quinta victoria con lo quedó como único escolta de Pucará "B" a quien solamente lo separa una unidad.

Primera E3: Huracán 3, Everton 3 (Pilar Hasen Gutty -2- y Sofía Belén Vicens). Las Decanas siempre estuvieron arriba en el marcador, pero no lo pudieron sostener en el último cuarto. Suman 8 unidades en el torneo,

Primera E4: Belgrano "C" 1, Gimnasia "A" 1 (Sasha Daiana Miranda Sanabria). Las Lobizonas arrastran dos partidos sin perder y suman 11 puntos.

Primera F2: Santa Bárbara "E" 0, San Albano "C" 2 y San Martín "D" 1, Asociación Coronel Brandsen 2 (Maria Paula Disanti y Delfina Amichetti). Santa sufrió su tercer traspié seguido; mientras que El Coronel festejó su primera victoria del torneo. Primera F3: Banfield "B" 1, Santa Bárbara "F" 0. Santa volvió a caer después de cuatro fechas (tres victorias y un empate), ya que no perdía de la jornada inaugural.

Primera F4: Santa Ángela 0, Universitario "D" 4 (Florencia Albariño -2-, Maité Baldasarre y Julieta Rodríguez) y Estudiantes "B" 1 (Maia Iglesias), Los Cedros 1. La "U" volvió al triunfo después de dos derrotas; mientras que El Pincha con el empate resignó la punta del torneo a manos de Cerro Pilar que superó a CASI "D" (2 a 1).

Primera G1: San Luis "C" 2 (Martina Blanco y Abril Santagostino), Porteño "B" 2. Se jugó en la cancha de Asociación Coronel Brandsen y Las Maristas suman dos presentaciones sin derrotas.

COPA DESARROLLO BUENOS AIRES

En lo que respecta a la Copa Desarrollo Buenos Aires (Fase preliminar II) de Damas, que organiza la Asociación Amateur Metropolitana, siguió avanzando en los últimos días. Everton pasó a la siguiente ronda al derrotar a Liceo Militar "M" al imponerse 3 a 1. Lo mismo sucedió con Gimnasia "B", que venció a Comunicaciones "B" 1 a 0; mientras que Asociación Coronel Brandsen accedió a la próxima rueda al ganarle a Luján RC "B" 3 a 0. Por su parte, San Luis "C" fue eliminado por Italiano "C" al perder 2 a 0. A todo esto, el próximo martes, Santa Bárbara "F" estará recibiendo a SAG "B", en su cancha de Gonnet.

MAÑANA, LOS CABALLEROS

A todo esto, mañana, también volverá la continuidad normal del torneo Metropolitano de Caballeros tras que el fin de semana anterior, la Asociación Amateur Hockey de Buenos Aires dispuso la reprogramación de partidos y adelanto de fechas en las categorías de ascenso.

En el marco de la Primera División masculina, Universitario (8 puntos, sexto) buscará estirar la racha positiva (acumula un invicto en las últimas cuatro presentaciones con dos triunfos y similar cantidad de empates) cuando esta tarde, desde las 16, reciba a un rival de fuste como Lomas, que llega a Gonnet para disputar un partido de la sexta fecha ocupando la posición de escolta con 10 puntos a tres del líder, San Fernando "A".

Entre tanto, Santa Bárbara "A" intentará salir del fondo de la tabla de posiciones de la máxima categoría del Metro de Caballeros cuando se mida de local ante San Fernando "B" (6, décimo). El conjunto de Gonnet todavía no pudo ganar desde su vuelta a la Primera División cosechando solamente dos empates en el primer tramo del torneo.

En Primera B se enfrentarán: Berazategui (3, décimo cuarto) vs Estudiantes (décimo sexto, último y sin unidades) y SAG de Lomas de Zamora (7, décimo) vs Santa Bárbara "B" (4, décimo tercero). En lo que tiene que ver con la Primera C1, Gimnasia (10, quinto) visitará a Hockey Avellaneda (3, undécimo), en la cancha del Parque Domínico; mientras que por la Primera C2, desde las 12:30, Everton (duodécimo, sin puntos con 2 goles en contra y 50 en contra) será local de GEBA "C" (9, séptimo).

Claro que también habrá actividad en el Metro Damas Domingo. Zona A: Estudiantes "C" (6, noveno) vs Banco Ciudad (18, único puntero e invicto). Zona B: Albatros (13, sexto) vs C.A.S.A de Padua (0, décimo sexto y {ultimo), Santa Bárbara "G" (15, segundo) vs Banade (13, cuarto) y Universitario "E" (6, décimo) vs Círculo Hebréo (1, décimo quinto).