La Plata: hasta cuando podría quedar presa "La Toretto" tras afirmar "que no es asesina"

La joven tiktoker conocida como "La Toretto", quien atropelló y mató a un motociclista en La Plata, brindó ayer su declaración ante la Justicia y negó que en el momento del accidente estuviera corriendo una picada.

Felicitas Alvite, de 20 años, se presentó ante el fiscal Fernando Padován, quien la indagó durante dos horas por el accidente que protagonizó a mediados del mes pasado, y que derivó en la muerte del motociclista Rubén Armand.

Según pudo saber este diario basándose en fuentes, con su declaración la imputada “no logró desvirtuar la materialidad ilícita que describe la fiscalía”. Es decir, todo el testimonio que brindó no alcanzaría para convencer al fiscal a cargo de la UFI Nro 12, Padován, de que la joven influencer no se “representó” que con su actitud irresponsable de manejo podría ocasionar una muerte. En su relato Alvite intentó aclarar a los investigadores sus expresiones en las redes sociales, en las que se definía como alguien que era aficionada a la velocidad. En una de sus publicaciones escribió -cuando un usuario hizo referencia a los temores por maniobras de manejo urbano-: “¿Miedo? Miedo es ir conmigo en el auto porque soy un constante ‘ese quiere correr’ y me hago la Toretto”.

¿Hasta cuándo seguirá presa "La Toretto"?

Felicitas Alvite está detenida desde el jueves cuando se entregó a las autoridades policiales después de que un tribunal penal confirmó la imputación y el pedido formulado por el fiscal Fernando Padován. La joven, según pudo corroborar EL DIA, pasó su primera noche en condición de detenida en la sede de la DDI y desde ayer estaba en la Comisaría Primera de La Plata : “lloró a mares” y se durmió recién al amanecer, “en una silla tapada con una frazada”.

Flavio Gliemmo, uno de los abogados que representa a "La Toretto", habló al salir del edificio en donde funciona esta fiscalía y contó detalles: "Por el trauma que vivió, cuando empezó a declarar se sintió mal, empezó a perder el aire, tuvo un ataque de pánico, debió ser asistida por los médicos y le dieron una pastilla sublingual".

El letrado, dijo que que "Felicitas pudo continuar con la declaración" tras ese episodio. "Creemos que su declaración va a ayudar a esclarecer el hecho".

Sobre donde podría seguir detenida, Gliemmo afirmó que "no sabemos donde va estar alojada" ya que "eso depende de la capacidad del Servicio Penitenciario Bonaerense" y que "lo debe resolver el juez".

En cuanto a la estrategia judicial, el abogado de "La Toretto" sostuvo que "vamos a abocarnos a hacer una nueva presentación porque entendemos que estar en condiciones de ser excarcelada y seguir el proceso en libertad".

Sobre el fatídico hecho que terminó con la vida del motociclista Rubén Walter Armand, contó que "cuando ella llegó a 13 y 32, no vio el semáforo, siguió a una amiga y en esa situación se le apareció este hecho tan lamentable".

"No soy asesina" y “vi la moto y ya la tenía arriba”

Fue ayer entonces que, cerca del mediodía acompañada de sus padres y la defensa, ingresó al interrogatorio en el que brindó su versión de cómo fue aquella madrugada trágica del pasado 12 de abril.

En primera instancia Felicitas detalló que a bordo del auto con el que embistió al motociclista iba acompañada de dos amigos con quienes había estado en una fiesta: uno, el dueño del rodado. “Me decidí a conducir porque el dueño del Gol Trend había tomado alcohol”, detalló.

Según contó, la del otro vehículo que aparece en escena en las cámaras de seguridad, previo al siniestro fatal, era “una amiga” a la que estaba siguiendo para no perderse.

De esta forma Alvite negó haber estado corriendo una picada. “No quería perderme y pasé semáforos en rojo. Hacía luces y pasaba siguiendo a mi amiga”. Y agregó entre lágrimas: “Cuando veo la moto, ya la tenía arriba mío. Quedé en estado de shock”, sostuvo ante el fiscal.

“Llamamos a la ambulancia, quería que se ocupen del chico, yo era lo de menos”, dijo la joven con respecto a los minutos posteriores del choque. “Ella está muy mal por todo lo ocurrido”, contó el defensor Gliemmo al salir del interrogatorio.