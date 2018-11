Asesinó a puñaladas a su ex pareja y se suicidó tirándose a las vías del tren

| Publicado en Edición Impresa

Una mujer fue asesinada a puñaladas ayer en la localidad de Presidente Derqui, partido de Pilar, por su ex pareja, quien luego se suicidó al arrojarse a las vías del ferrocarril Belgrano Norte, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió alrededor de las 13,30. La víctima, identificada como Roxana Gabriela Galeano (33), fue asesinada de varias puñaladas por su ex pareja, Marcelo Abel Cativa, tras interceptarla cuando iba en bicicleta luego de salir de su trabajo en un country.

Según informaron fuentes policiales, el femicida escapó del lugar inmediatamente luego de asesinar a Galeano y finalmente, cuando era intensamente buscado por efectivos policiales del destacamento Monterrey, se suicidó al arrojarse a las vías del ferrocarril Belgrano Norte, a metros de la estación Manuel Alberti.

Las fuentes señalaron que hasta el momento no habían podido determinar si la víctima había denunciado previamente a Cativa por hechos de violencia de género.

“me tiene cansada”

Al respecto, una amiga de la mujer asesinada había estado reunida con ella por la noche y subieron juntas una foto en Facebook.

La imagen fue acompañada por un texto en que señaló: “Dijimos, vamos a publicar esa foto para que piense que salimos a bailar (en relación a la ex pareja de Galeano).

La mujer, añadió que “habíamos planeado para irnos dentro de poco y mirá con la noticia amiga que me vengo a enterar (…) y anoche me dijiste ojalá que este hijo de puta no venga a romperme las pelotas, me tiene cansada, no entiende que ya todo terminó”, expresó con dolor su amiga.

En tanto, una prima de la víctima también posteó: “Me siento triste. Con impotencia y un dolor muy grande que no se explicar y no entiendo por qué pasan cosas así ...Eras una madre luchadora y por una locura este gil te roba la vida y deja a sus cinco hijos sin madre no entiendo prima por qué fue tan cruel con vos”. La mujer tenía cinco hijos, indicaron fuentes del caso.

Interviene en la causa la Fiscalía de Violencia de Género de Pilar.