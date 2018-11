CRIBA hizo su trabajo ante San Lorenzo y aprovechó el empate de CRISFA con Curuzú

Igualmente sigue todo muy apretadito en la cima de la tabla con cinco equipos separados solamente por seis puntos

| Publicado en Edición Impresa

Se disputó ayer la undécima jornada de la Primera división liguista con dispares resultados, tanto en la cima de la tabla como en el fondo de las posiciones.

En 2 y 611, el puntero CRIBA se hizo de un buen triunfo ante San Lorenzo de Villa Castells al que venció por 3 a 1. En tanto que CRISFA, igualó 2 a 2 ante Curuzú Cuatiá y ahora quedó en la tercera posición del campeonato por el triunfo de visitante de Everton.

Y justamente hablando del Decano, ADIP cayó ante Everton por 0-2 en 10 y 485 en un encuentro que dirigió Mauro Falcón. Este encuentro se disputó a las 14:30 para que los jugadores e hinchas visitantes pudiesen estar en el evento que organizó el Decano en su predio.

EL FONDO DE LA TABLA AL ROJO VIVO

Por la zona baja, Villa Lenci se hizo de algo de oxígeno en su lucha al golear a Peñarol por 4 a 0 en 21 y 78 en un encuentro que fue dirigido por Gabriel Armanino y Porteño en su visita a Unidos de Olmos, igualó 1 a 1.

En 66 y 174 la Comunidad Rural recibió a Brandsen y lo goleó por 4 a 0. En Berisso, Estrella cayó frente a Tolosano con goles de Bucher y Cora en tanto que Villa Montoro (Emma y Lazarte) repartió de local puntos con la Asociación Nueva Alianza (Fernández y Vega) en 96 y 118.

LOS RESULTADOS DE LA A

Estos fueron los resultados generales de la primera liguista: CRISFA 2, Curuzú Cuatiá 2; CRIBA 3, San Lorenzo (VC) 1; Villa Lenci 4, Peñarol 0; Unidos de Olmos 1, Porteño 1; Villa Montoro 2, Nueva Alianza 2; ADIP 0, Everton 2; Estrella 0, Tolosano 0 y Comunidad Rural 4, Coronel Brandsen 0.

LOS RESULTADOS DE LA B

En tanto que estos fueron los resultados de la B en la Liga amateur de nuestra ciudad: San Martín 0, Asoc. Iris 4; Talleres 4, La Plata FC 1; For Ever 1, Tricolores 0; CF Las Malvinas 3, Romerense 1; Independiente (Abasto) 2, Alumni 1; Ringuelet 1, Argentino Juvenil 2; Gonnet 3, C. Fomento (Los Hornos) 2.