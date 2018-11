Ponzinibbio fue contundente y ahora pide pista parar pelear por el título mundial de UFC

La victoria llegó por medio de un impecable nocaut en el cuarto asalto. El púgil de nuestra ciudad quiere un combate por el campeonato

Santiago Ponzinibbio (32 años) derrotó con un nocaut en el cuarto round al estdounidense Neil Magny, en pelea estelar del primer evento que lleva a cabo en el país la UFC (Ultimate Fighting Championship), la mayor empresa de artes marciales mixtas

Ante una multitud reunida en el Arena Parque Roca del barrio porteño de Villa Soldati, Ponzinibbio, que entró al estadio acompañado de la canción “Bien Alto” del grupo La Renga, dominó el combate desde el primer campanazo.

El platense fue demoliendo la resistencia de Magny con cada golpe de su poderoso Jab y con Low kick a las piernas, lo que puso al estadounidense en una posición muy incómoda.

Ni siquiera el corte en el ojo izquierdo que sufrió en el inicio del segundo asalto, producto de un golpe preciso de Magny, pudo detener el andar del platense, que puso fin a su faena en el cuarto asalto con una derecha que mando al rival a la lona y generó la explosión de los fanáticos.

“Esto es un sueño hecho realidad. Hace mucho tiempo intentaba traer UFC a Argentina. Hacer la pelea estelar en mi país, con el apoyo del público fue increíble. Después de 11 meses sin pelear, intenté regalar al público y logré un knockout”, manifestó Ponzinibbio.

“Neil fue un rival muy duro, como sabía que sería. Sé que tengo todo para ser el próximo campeón de la división. Espero pelear por el campeonato y estoy preparado. Si no peleo por el título, me gustaría pelear contra el ganador de Rafael dos Anjos vs Kamaru Usman y así, pelear por el titulo”, destacó el Rasta, que a través de este medio en su momento se conoció su historia de vida, cuando se fue a Brasil sin nada y ahí se comenzó hacer el camino en las Artes Marciales Mixtas.

Por otra parte, Laureano Staropoli, también de La Plata, tuvo un debut superlativo en la organización con una indiscutible victoria por decisión unánime sobre el mexicano Héctor Aldana. Los tres jueces reflejaron en sus tarjetas la superioridad de “Pepi” a lo largo de los tres rounds y lo vieron ganador por 30-27.