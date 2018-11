Fue a llevar "el mensaje de Dios" a una isla india y lo mataron a flechazos

El pastor estadounidense no sabía que se trataba de la población cazadora-recolectora de Sentinel que ataca a cualquier persona que ponga los pies sobre esta pequeña porción de tierra en el mar de Andamán

Port Blair, India.- Un estadounidense falleció bajo las flechas de una tribu autóctona que vive aislada en una isla del archipiélago indio de Andamán y Nicobar, según la policía local, tras intentar acercarse ilegalmente a esta comunidad, hostil al mundo moderno. La población cazadora-recolectora de la isla Sentinel, que cuenta con unas 150 personas, vive en autarquía y ataca a cualquier persona que ponga los pies esta pequeña isla ataca del mar de Andamán.

El 16 de noviembre, John Chau, un estadounidense de 27 años, fue rodeado y abatido apenas entrar en la isla Sentinel del Norte, donde vive esta tribu. Está oficialmente prohibido visitar esta isla. El estadounidense pagó a unos pescadores locales para que le llevaran a Sentinel del Norte, donde reside esta tribu descrita a menudo como la más aislada del planeta y que rechaza todo contacto con el mundo exterior.

Y recibió una lluvia de flechas en cuanto desembarcó en la isla, declaró a la AFP una fuente policial que pidió anonimato. "Fue atacado con flechas pero siguió andando. Los pescadores vieron como los indígenas le ataban una cuerda al cuello y lo arrastraban", prosiguió la fuente. Los pescadores "se asustaron y huyeron pero regresaron al día siguiente y hallaron su cuerpo en la playa", agregó.

La policía india abrió una investigación por homicidio y detuvo a siete pescadores en conexión con este caso. Según la prensa india, unos pescadores alertaron a un religioso de la mayor ciudad de la región, Port Blair, quien a su vez informó a la familia de la víctima en Estados Unidos.

A 5 km de distancia

En un comunicado enviado a la AFP, la oenegé de protección de tribus autóctonas Survival International denunció "una tragedia que nunca tendría que haber pasado". A causa de su aislamiento ancestral, "no es imposible que los sentineleses no hayan sido contaminados por agentes infecciosos mortales (aportados por el viajero estadounidense) contra los que no tienen inmunidad, con la posibilidad de erradicar toda la tribu", alerto la organización, con seden en Reino Unido.

Este caso saca a la luz la condición de este pueblo autóctono que ataca a quien ponga un pie en su isla. Todas las tentativas de contacto del mundo exterior en las últimas décadas se toparon con la hostilidad y la violencia de la tribu. Las autoridades indias prohíben acercarse a menos de cinco kilómetros de Sentinel del Norte.

John Chau se encontraba en las islas Andamán con un visado de turista. Había efectuado varios viajes a estas islas anteriormente y ofrecido dinero a los pescadores para que lo llevaran a las Sentinel. "Trató de llegar a Sentinel el 14 de noviembre pero no lo logró. Dos días después fue muy preparado. Abandonó la embarcación a medio camino y tomó una piragua solo hasta la isla", describió a la AFP una de las fuentes policiales.

Un portavoz del consulado estadounidense de Chennai indicó que estaba al corriente de "artículos sobre un ciudadano estadounidense en las islas Andamán y Nicobar". "El bienestar y la seguridad de los ciudadanos estadounidenses es una de las principales prioridades del departamento de Estado", declaró la representación diplomática en un comunicado a la AFP, sin dar más detalles.

La situación de las Sentinel dio la vuelta al mundo gracias a una famosa fotografía tomada poco después del tsunami de 2004. En aquel momento, los guardacostas indios sobrevolaron la isla para saber si los autóctonos habían sobrevivido al tsunami. Tomada desde el cielo, la imagen muestra a un hombre intentado abatir el helicóptero con un arco y flechas.

Se cree que esta tribu desciende de las primeras poblaciones humanas que salieron de África y vive en Andamán desde hace 60.000 años, según Survival International. El gobierno indio ha intentado en varias ocasiones, en los años 1970 y 1980, entrar en contacto con ellos pero, tras fracasar, India renunció oficialmente a ello en 1990. En 2006, murieron dos pescadores indios cuyo barco partió a la deriva hasta la isla Sentinel del Norte mientras dormían.