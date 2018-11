Recargada: Gisela Barreto, en contra de los defensores de la “ideología de género”

| Publicado en Edición Impresa

La ex vedette Gisela Barreto, que hace una semana estuvo en boca de todos luego de utilizar una particular metáfora sobre “los peligros del sexo anal”, apuntó ahora contra la ideología de género y aseguró que quienes están a favor son personas “intolerantes”.

“La ideología de género es la nueva forma de censura. Limita la libertad de expresión y no solo me censuraron a mí al cortarme en una nota, sino que también le faltaron el respeto y censuraron a los espectadores, a los padres argentinos que querían informarse sobre lo que les estamos mostrando”, sostuvo Barreto sobre el video de su explicación que se hizo viral en las redes sociales.

Según ella, “la ideología de género quiere impedir nuestro libre pensar, no quieren que pongamos en cuestionamiento su ideología y nos reprenden con agresión, violencia e insultos. Tienen un nivel de intolerancia y de no poder escuchar un pensamiento distinto… Lo que hacen es desnaturalizar la sexualidad humana, que ahora se basa en lo que la cultura dice. Sos lo que querés ser y no el sexo con el que nacés, hombre o mujer”, lanzó, categórica.

“Y la tolerancia, bien gracias. Porque la tolerancia es bidireccional, y estas personas que critican, insultan y agreden no tienen tolerancia. Ellos están de acuerdo cuando nosotros aceptamos su forma de pensar y lo que hacen. Y eso no es tolerancia: tienen una forma unidireccional, quieren que pensemos como ellos”, disparó, siempre polémica

De las feministas tampoco tuvo buenos conceptos: “Son personas conflictuadas, ellas con ellas. Tienen adentro un mar de fondo importante, con dolor y odio. Un montón de cosas a resolver. Van al choque en vez de ir a la amistad, al poder dialogar. No somos iguales hombre y mujeres, somos totalmente distintos en todo. Cada uno en su lugar, respetando el límite del otro”.