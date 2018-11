La Plata sacudida por 6 asesinatos en 5 días: en Olmos mataron a un menor

Ayer hubo otros dos casos. Al adolescente de 17 años le pegaron un tiro en la cabeza en su casa de 40 entre 156 y 157, aparentemente por un asunto personal. Cerca de la Terminal masacraron a puñaladas a una mujer

| Publicado en Edición Impresa

Golpes, cuchilladas y tiros. Así, bajo casi todas las modalidades homicidas posibles, seis personas murieron en La Plata en los últimos cinco días, a razón de un asesinato cada 20 horas. Los últimos dos desafiaron el promedio: ocurrieron ayer.

En uno de ellos, la víctima fue una mujer (ver página 16). En el resto de los casos, hombres de distintas edades. En todos, la cuestión de fondo sería algún asunto personal más o menos reciente, que alguien decidió zanjar de manera terminal.

Con los dos homicidios descubiertos ayer, ya son 50 las personas asesinadas en la Región en lo que va del año.

Un tiro en la sien

La Ciudad se despabiló ayer con otro hecho de sangre cuando faltaba poco para las 6.30 de la mañana y los vecinos de 40 entre 156 y 157 escucharon los gritos desgarradores de una chica. Sin saber los motivos, pero seguros de que algo grave pasaba, llamaron al 911.

Daiana Aguirre, de 18 años, acababa de encontrar el cuerpo de su pareja Pedro Iván Lazalde, de 17, tirado en la casa que compartían, con una herida en la cabeza.

La pareja del menor volvió a su casa con su beba en brazos y lo vio tirado, con un disparo en la sien

La vivienda de paredes sin revoque se convirtió poco después en la escena de un nuevo crimen en La Plata, por donde desfilaron policías de la DDI, el fiscal Juan Menucci y los peritos de Policía Científica que relevaron el lugar en busca de rastros y evidencias. Secuestraron dos municiones intactas, un plomo encamisado y un cuchillo tramontina.

Revisaron armarios, muebles, el baño y hasta la cuna del bebé de la pareja, pero el arma homicida no apareció, lo que descartó desde el principio la hipótesis de un suicidio. Los forenses que revisaron el cuerpo concluyeron que el menor murió a causa de un disparo que le perforó la sien izquierda, de arriba hacia abajo, y salió por la zona occipital, pocas horas antes de que lo encontraran.

Los que no escucharon los gritos de la chica supieron que algo grave había pasado al observar el imprevisto desembarco de móviles. Las cintas rojas y blancas les marcaron dónde. Fuera de esta información, los detalles no eran muchos.

Los vecinos que accedieron a hablar con este diario describieron al barrio como “tranquilo” y le apuntaron, a condición de no ser identificados, “al entorno” de la víctima. “No era un mal pibe, pero no tenía buenas compañías”, comentó una mujer, antes de agregar que Iván estaba en pareja “desde hace más o menos dos años” con la chica con esa chica tuvieron una beba que no llegó todavía a cumplir un año”.

Fuentes oficiales confirmaron a este diario que la joven no estaba en el domicilio cuando mataron al chico. En el barrio circuló la misma versión: “Discutieron y ella se fue con la beba a la casa de la madre, que vive acá a la vuelta”.

“Cuando volvió a las 6 de la mañana con la beba, vio a Iván muerto con un tiro en la cabeza”, aportó la misma vecina. Otros frentistas recordaron haber escuchado un “fuerte estampido” cerca de las 3 de la mañana, aunque al parecer nadie lo reportó al 911. “Pensamos que alguien había hecho un disparo al aire”, explicó un vecino.

La causa, abierta en un principio como “averiguación de causales de muerte”, cambió a “homicidio simple”, y avanza sobre los testimonios de todos los familiares, conocidos y eventuales testigos. También con material secuestrado de distintas cámaras de seguridad cercanas. “No hay nada revuelto, ni faltantes, ni aberturas violentadas”, cerró un pesquisa, reforzando el móvil “personal”, aunque no se sepa la causa, ni la identidad de los autores.