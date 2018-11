EEUU: Los demócratas recuperaron el control en Diputados pero los conservadores manejarán el Senado

Trump deberá gobernar los próximos dos años con la Cámara de Representantes en contra, algo que no había hecho hasta el momento

Estados Unidos eligió el martes un Congreso dividido: la oposición demócrata recuperó la Cámara de Representantes,pero el gobernante partido republicano mantuvo el Senado en unos comicios considerados como un referendo sobre el presidente Donald Trump, que reivindicó una victoria personal.

En unas polarizadas elecciones de mitad de mandato, el partido del ex presidente Barack Obama cumplió su objetivo de dominar la Cámara baja, algo que no hacía desde 2010, pero no pudo concretar la "ola azul" anti-Trump al quedar el Senado en manos republicanas.

"Tremendo éxito", tuiteó el mandatario, que siguió los resultados en la Casa Blanca, donde pasó el día recluido con amigos y familiares.

El presidente llamó al líder del Senado, Mitch McConnell, para felicitarle por "los logros históricos" luego de que los republicanos aumentaran a 52 sus bancas en la cámara alta de 100, informó la portavoz, Sarah Sanders.

Pero para Trump, perder el control del Congreso, del que gozaba tras su sorpresivo triunfo hace dos años, es un revés en medio de resultados económicos exitosos, y complica sus perspectivas para el resto de su mandato.

Ahora los demócratas podrán no sólo bloquear iniciativas del mandatario sino también investigar sus finanzas y ahondar en la presunta colaboración entre su equipo de campaña y Rusia en 2016, aumentando la posibilidad de que se inicie un proceso de destitución en su contra, aunque con escasas posibilidades de éxito.

"Hoy se trata más que de demócratas y republicanos, se trata de restaurar los poderes y contrapoderes constitucionales en la administración Trump", dijo Nancy Pelosi, la actual líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, que probablemente vuelva a presidirla.

"Un Congreso demócrata va a trabajar en soluciones que nos unan, porque todos hemos tenido suficientes divisiones", agregó sin embargo.