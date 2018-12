Siguen las penurias vecinales por la escasez de agua en la Región

Se multiplican los reclamos en distintos puntos de la Región por los problemas con el suministro. Una mujer de Villa Elvira contó que "no tengo agua ni para bañarme, no puedo salir así de mi casa"

Mientras persisten la ola de calor en combinación con elevados porcentajes de humedad, vecinos de distintos puntos de la Región continúan dando a conocer las penurias que atraviesan como consecuencia de la falta de agua.

Este era el caso de los usuarios de 607 entre 9 y 10, en Villa Elvira. Graciela Roig, una damnificada, consignó que "desde hace tres días estamos sin una gota de agua", aunque remarcó que arrastran inconvenientes con el suministro "desde hace por lo menos tres meses.

A raíz de este cuadro, la mujer afirmó que "estoy al borde de un ataque de nervios porque hice tres reclamos en los últimos días y no recibimos respuesta". "No me puedo bañar, y al no poder bañarme no puedo ir a ningún lado. No tenemos agua ni para lavar los platos. Pasamos el 24 en estas condiciones y parece que el 31 vamos a estar igual. Es insoportable", fue el dramático relato de Roig.

Otro sector en situación crítica por la deficiencia del suministro de agua era 137 entre 57 y 58. "Desde hace 48 horas no tenemos ni una gota", afirmó Analía Logulo, quien por este faltante realizó numerosos reclamo ante ABSA. La usuaria sostuvo que la empresa adujo "problemas eléctricos" que se solucionarán "cuando Edelap se disponga a solucionarlo".

Las quejas también llegaban desde la República de los Niños, donde tres tanques del que habitualmente se sirven vecinos de Gonnet que concurren con sus bidones estaban completamente vacíos, según reportó Luz Monteverde. "Es la única fuente de agua bebible que hay y es responsabilidad de ABSA", sostuvo la vecina, quien habitualmente practica actividad física en el predio.