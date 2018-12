Denuncian que el caso que involucra a Darthés no fue el único de abuso en “Patito Feo”

La actriz Brenda Asnicar contó que en el rodaje de la serie infantil hubo “un montón de situaciones por parte de muchas personas”

Brenda Asnicar, una de las protagonistas de la tira infantil “Patito Feo”, que se halla en plena controversia tras la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés por violación, ratificó que en el marco de esa ficción “eran constantes las actitudes” de acoso.

Asnicar aseguró que “lo terrible es que en Patito Feo no fue una situación sino un montón de actitudes constantes por parte de muchas personas. Si bien todos recordamos el programa con muchísimo cariño, hoy a lo lejos vemos todo muy diferente. Cuando sos niño, los productores saben que uno quiere un papel y se dan muchas situaciones de abuso de poder”, afirmó la actriz.

En ese contexto Asnicar contó que durante la filmación de “Patito Feo, un compañero de elenco mayor de edad” le dijo que la quería “desvirgar cuando tenía 16 años”.

“Sí, conté eso y todo el mundo se quedó espantado. Es un horror”, indicó la actriz, quien aclaró que quien la acosó con esa frase no fue Darthés.

Declaración confusa

A la denuncia de Asnicar se le sumó ayer una confusa declaración en redes sociales de la actriz peruana Gianella Neyra, a quien algunos rumores atribuían haber sido acosada también por Juan Darthés cuando ambos protagonizaron en 2004 la telenovela “Culpable de este amor”.

“Con respecto a las noticias que circulan con mi nombre quiero decir que rechazo todo tipo de acoso o abuso sexual. ¡No he callado, ni callaré NUNCA!. Enfoquémonos en lo que está sucediendo. Mi corazón está con ustedes. ¡Qué se haga justicia!”, publicó ayer la actriz peruana en su cuenta de Twitter.

Lo ambiguo de su declaración generó un fuerte revuelo entre quienes siguen los pormenores del escándalo en torno a Darthés. Y es que mientras que algunos interpretaron la frase “¡No he callado, ni callaré NUNCA! como una afirmación de que ella no había sido acosada por el actor; otros entendieron que al decir “Enfoquémonos en lo que está sucediendo. Mi corazón está con ustedes. ¡Qué se haga justicia!”, la actriz peruana apoyaba la lucha contra el actor y que, si no se quedó callada, fue porque en su momento le contó al director de la tira lo que sucedía, aunque no haya hecho pública ninguna denuncia por esa situación.

POLÉMICOS APOYOS A DARTHÉS

En medio del escándalo, también se conocieron ayer declaraciones del abogado Fernando Burlando, quien si bien confirmó que no está a cargo de la defensa de Darthés, acusado de violación por la actriz Thelma Fardin, mantiene contacto telefónico con el actor y cree en su versión.

“Hoy le creo a Darthés, no sólo por lo que me manifestó sino por muchas cosas que me dijeron los profesionales que trabajaron con él en estos días”, sostuvo el abogado en una entrevista durante el programa “Pamela a la tarde” que se transmite por América TV.

Días antes, el abogado platense había reconocido que su estudio le realizó pericias psicológicas a Darthés para presentar ante la Justicia. “Estas pericias tienen que ver con una decisión inicial para saber frente a quién estamos”, dijo Burlando, quien aclaró sin embargo no estar matriculado en Nicaragua, por lo que “ni técnica ni legalmente podría defenderlo” allí.

También Rodolfo Stoessel, productor de “Patito Feo”, salió a bancar a Juan Darthés.

A dos semanas de la denuncia de Thelma Fardin, el productor publicó una serie de tuits en los que habló de “linchamiento mediático” y “difamación sin pruebas” contra el actor.

“Queremos la verdad, y la Justicia. Basta de linchamientos mediáticos”, reclamó el tío de Martina Tini Stoessel y ex productor de la serie televisiva infantil, en un tuit donde anunciaba una denuncia penal contra Fardin y su abogada por “falsa denuncia”.

En tanto, la justicia de Nicaragua informó en las últimas horas que Thelma Fardin, la actriz que denunció en ese país por abuso al actor y cantante Juan Darthés, será notificada de novedades cuando avance la causa que está en etapa de investigación, mientras que autoridades de la Cancillería argentina y de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) reconocieron que colaboraban para que a través de un exhorto internacional, ambos países puedan trabajar en conjunto para esclarecer qué fue lo que ocurrió.