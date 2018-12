El duro mensaje de la mamá de Fernando Pastorizzo a Nahir Galarza a un año del crimen

Silvia Mantegazza recordó a su hijo al cumplirse un año del crimen. También calificó a la joven de "persona oscura"

Al cumplirse un año del crimen, la mamá de Fernando Pastorizzo dedicó unas duras palabras a Nahir Galarza, que fue condenada a prisión perpetua. La calificó como “una persona oscura” y pidió que nunca se olvide de su “carita”.

“Un día como hoy, pero hace un año atrás, recibía la peor noticia de mi vida. Alguien sin sentimientos ni corazón, una persona oscura decidía que ya no serías de nadie. Pero lo que nunca se imaginó es que el amor todo lo puede, todo lo transforma. Nunca te irás, te siento en cada rincón de nuestra casa y muy dentro de mí, en tus amigos, en toda la gente que aún sin conocerte personalmente te hizo un poquito suyo”, empezó su posteo Silvia Mantegazza, madre del fallecido.

“Me enseñaste tanto en esta corta vida que te tocó. Y sé que estás en paz, porque lo siento, me lo has hecho saber... Y eso me tranquiliza. Sos y fuiste un ser de luz, demasiado sensible y bueno”, agregó la mujer.

LA CARTA COMPLETA: