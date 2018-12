A 3 años de la muerte de Emilia, investigan si fue víctima de una “interna de la noche”

La defensa de dos imputados presentó audios del “Quichua” Manes responsabilizando al “Tucumano” Herrera y tuits del ex juez César Melazo. La víctima presenta una lesión en parte frontal

| Publicado en Edición Impresa

Hace exactamente tres años Emilia Uscamayta Curí fue a una fiesta que se organizó en una quinta de 520 entre 159 y 160 para celebrar la llegada de 2016. El evento era clandestino y la chica, que tenía 26 y estudiaba Periodismo, murió ahogada en la pileta.

Adrián “Quichua” Manes, acusado de matar a Juan Farías hace 8 años en el hall de un edificio de 44 entre 26 y 27, está con preventiva desde septiembre pasado como presunto integrante de la llamada “megabanda”, igual que el ex juez César Melazo, el ex barra Rubén “Tucumano” Herrera y el ex comisario Gustavo Bursztyn, entre otros personajes de La Plata que se habrían complotado para perpetrar distintos delitos desde hace años.

¿Cómo se conectan ambas historias?

En el ofrecimiento de prueba previo al juicio oral, la defensa de dos de los imputados pidió que se profundice en un peritaje que presentaron los abogados de la familia Uscamayta, según el cual Emilia pudo haber recibido un golpe fuerte en la cabeza antes de caer al agua, y le da sentido a esta sospecha citando la transcripción de una escucha de la causa de la “megabanda”, en la que Manes hace una referencia a la muerte de la joven.

También presentaron copias de tuits que escribió Melazo antes y después de la muerte de Emilia, que luego fueron borrados de su cuenta oficial.

Por la muerte de Uscamayta están acusados el relacionista público Gastón Haramboure; el dueño de la quinta donde se hizo la fiesta, Carlos Bellone; el coordinador turístico Raúl “Peque” García y el empresario de la noche Santiago Piedrabuena.

La fiscal Ana Medina les imputó a los cuatro “homicidio simple con dolo eventual y desobediencia (dos hechos)”, que tiene una pena en expectativa de 8 a 25 años. El dolo eventual es una construcción jurídica que castiga a quien debe representarse que con su conducta puede ocasionar un grave daño o la muerte de alguien, pero igual lo hace.

“Haramboure está preso en Olmos por no querer laburar para el ‘fulano de la noche’”, dijo Manes

Haramboure, señalado como el organizador del evento, está detenido en Olmos. Es que en 2011 había sido condenado a 10 años por la muerte de Andrés Maldonado frente al boliche Alcatraz de Berisso, en 2009, pero meses después le otorgaron el arresto domiciliario y la noche en que murió Emilia estaba en la fiesta. Por eso le revocaron el beneficio.

Precisamente, en el expediente que instruye la fiscal Betina Lacki por la “megabanda” aparece la transcripción del siguiente audio:

Quichua (Manes): Si si. Qué le pasó a Gastón Alan Bouer (fonética), el pibe que le pusieron la mina ahogada ¿Sabías vos?

Según el escrito, “agrega Manes en dicha conversación que esa persona está presa en Olmos por no querer laburar para el ‘fulano de la noche’. Aquí se haría referencia concretamente a Gastón Haramboure, mencionando Manes que detrás de este hecho estaría el Tucumano” Herrera.

Agrega Manes en otro tramo de la escucha:

“Te eliminan con la policía y el más poronga de todos, multimillonario, no negro, te metés con ese y estás al horno: El tucumano Herrera, hermano... maneja toda la droga (...) dicen que es trillonario, dicen que te metés en el camino de ellos con un boliche y te eliminan”.

Al dictar la preventiva contra Melazo, la jueza María Florencia Butiérrez alude a la estrechez de su vínculo con Herrera, con el cual “compartiría no solo reuniones familiares y un flujo diario de conversaciones, sino también vínculos comerciales”, como “Inversiones Los Hornos”, a cuya sociedad la integran “Herrera y la mujer de Melazo”.

En el ofrecimiento de prueba, los defensores de García y Bellone, Alfredo Gascón y Miguel Molina, presentaron impresiones de tuits que publicó Melazo el 1 de enero de 2016.

“Se había advertido a la municipalidad ya tienen una muerte háganse cargo/esta muerte de esta joven debe provocar el escarmiento a los coimeros imbéciles q nada hicieron policía municipal y control urbano/La muerte organizó la fiesta coimeando a la municipalidad justicia y paredón”.

Antes, el 25 de diciembre de 2015, el entonces magistrado que ahora está preso en Ezeiza por asociación ilícita, tuiteó: “No hay q esperar tragedias para q los controles sean responsables y no ausentes en las fiestas PAGAS q se hacen en quintas y clubes no aptos”.

En el mundillo de la noche nadie pasa por alto que en la madrugada del 1 de enero de 2016 competían dos grandes eventos en La Plata: el que organizaban Haramboure y Piedrabuena en la quinta de Bellone, con García como intermediario, y la fiesta del “Tucumano” Herrera, presuntamente bancada por Melazo, en un conocido boliche de Camino Centenario.

La atracción principal de esta última era el show de “Los Totora”. En la de Romero, la pileta.

El informe de la perito de parte del particular damnificado, Emma Virginia Cramer, da cuenta de que la víctima presenta “un hematoma de coloración violácea de 1,5 cm de diámetro que se interpreta como de antigua data en la región frontal media”, que demostraría, “en el examen interno del cuerpo” haber sido “de una entidad suficiente como para producir una infiltración hemática en la aponeurosis frontal”. Dicho de otro modo, el traumatismo “pudo haber provocado una anestesia previa de Brouardel, que dejara inconsciente a la víctima antes de caer al agua”.

La experta suma a esto “el análisis toxicológico de la joven”, que demuestra “una concentración alcohólica de 2,08 g/l en sangre y de 2.82 g/l en orina, lo cual claramente la colocó en una situación particular de vulnerabilidad”.

¿La muerte de Emilia fue un homicidio simple, con dolo eventual o directamente planificado?

La defensa pidió que se designe un perito oficial en la especialidad traumatología a fin de dictaminar la data aproximada de producción del hematoma, si fue vital y los efectos que puede causar dicho golpe en una persona, entre otras cuestiones.

También solicitaron un perito experto en toxicología para que determine, entre otras cosas, “signos y síntomas en mujer de las características de la víctima con una intoxicación alcohólica” como la informada.

Eventualmente, no descartan pedir la declaración testimonial de Manes. El juicio oral, aún, no tiene fecha.