Se pelea con todos: Sol Pérez discutió en vivo con Yanina Latorre y Andrea Taboada

Durante una entrevista que le realizaban en el programa Los Ángeles de la Mañana, Sol Pérez terminó discutiendo fuertemente, primero con Yanina Latorre y después con Andrea Taboada.

La 'Chica del Clima', quien ya se encuentra desvinculada de TyC Sports y con Fernando Burlando de por medio para llegar a un arreglo, aprendió rápidamente las reglas del juego y siempre da que hablar.

El desencadenante de la situación fue una pregunta de la mujer de Diego Latorre: "¿Pediste cambio de camarín y no querés estar más con Rocío Robles y Belén Pouchán?", inquirió Yanina en referencia a la noticia de que la modelo decidió no compartir más el lugar para cambiarse la ropa.

La respuesta de Sol fue que al entrar y salir, sus compañeras siempre dejaban la puerta abierta, por lo que los productores la veían mientras ella estaba casi desnuda.

"Tampoco sos una chica tímida. No creo que los productores entren a verte en bolas… ¡Mirá cómo te enojás!", retrucó irónica Yanina. "Obvio que me enojo, porque no tiene que ver con la timidez. Yo muestro lo que tengo ganas de mostrar y cuando tengo ganas de mostrar", respondió tajante Sol.

Taboada, entonces, la interrumpió. “¿No sabés cerrar la puerta? ¡Es una discusión infantil!”, le dijo. Pérez contestó: “¡No me estás dejando hablar! No hay ninguna discusión infantil si no me estás dejando contestar nada. ¿Cuál es la discusión si no me dejás hablar? ¡Ubicate!”.

La panelista esquivó el tema con una chicana. “Tengo otras cosas para preguntarte”, le dijo. "¡Preguntame lo que quieras! A mí no me amenaces con ‘tengo otras cosas para preguntarte’. Para algo estoy acá sentada", concluyó.