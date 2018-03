Higuaín respondió a las críticas: "La gente piensa que somos robots"

Gonzalo Higuaín habló largo y tendido sobre su relación con la gente y las críticas que ha recibido por algunas actuaciones en la Selección.

"La gente piensa que somos robots", dijo el atacante quien además sentenció que "A mi me pasaron cosas afuera del fútbol que me hicieron abrir los ojos. Cosas que la gente no tiene ni idea porque piensa que no sentimos... Somos personas que nos pasan cosas como a todos, lo importante no es lo que pasa adentro del rectángulo".

El futbolista, a quien muchos no le perdonan haber fallado en encuentros decisivos, también dijo que "Si alguien que no me conoce dice que estoy feo o no tengo abdominales, no me importa".

El "Pipita" en esa misma dirección agregó que "Se escuchan las críticas constructivas, pero cuando es más allá del fútbol es destructivo y no le doy importancia. Jamás nadie va a poner en duda lo que soy como jugador", tiró el delantero.