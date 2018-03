El Banco Central volvió a intervenir con fuerza y el dólar bajó 14 centavos: cerró a $20,54

El dólar retrocedió ayer 14 centavos y cerró en $20,54 en el mercado minorista, en una jornada en la que el Banco Central intervino con fuerza y sumó la cuarta rueda con posición vendedora en la semana.

Para la venta al público el dólar terminó en $ 19,99 para la compra y $ 20,54 para la venta, de acuerdo al precio promedio operado por las entidades financieras que releva el Banco central.

El valor máximo se ubicó en $20,60 -en los bancos Galicia e ICBC; mientras que la punta más baja fue de $20,50 en los bancos Nación y Macro.

En el Banco Nación, el dólar billete quedó en $ 20 y $ 20,50 para las puntas compradora y vendedora respectivamente, 15 centavos menos que el jueves.

Mientras que en el mercado informal, el denominado dólar blue, marcó una baja de tres centavos respecto al cierre del jueves, en $ 20,25 y $ 20,65 para la compra y la venta respectivamente.

En tanto en segmento mayorista, donde operan los grandes inversores, el dólar retrocedió 11 centavos y finalizó en $ 20,15 para la compra y $ 20,25 para la venta. De esta forma, entre el jueves y ayer el dólar mayorista retrocedió 16 centavos, desde el máximo alcanzado el miércoles de $ 20,41.

Según los operadores, el Banco Central actuó ayer al menos en dos oportunidades en la plaza local por un monto superior al de la víspera, cuando vendió US$ 123 millones.

“La estrategia oficial estimuló el desarme de posiciones y promovió ingresos desde el exterior, logrando desarticular la presión sobre el tipo de cambio en la última rueda de la semana”, dijo Guatavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

Quintana además destacó que con un BCRA activo “en la semana el tipo de cambio retrocedió dos centavos respecto de los valores registrados en el cierre del viernes pasado”

“El balance de la semana es positivo después de haber visto un BCRA más activo, interviniendo en un mercado que está sin dólares”, indicó Diego Falcone, Head Portfolio Manager.

Reservas

Las Reservas Internacionales finalizaron ayer en US$ 62.421 millones, disminuyendo US$ 94 millones respecto al día hábil anterior. En el mercado de cambios, el BCRA tuvo una participación vendedora por US$ 212,5 millones.