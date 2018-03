Gimnasia perdió su oportunidad y terminó pecando ante el Taladro

El Lobo tuvo un penal a favor en el primer tiempo que Arboleda le desvió a Alemán. En el complemento, los de Facundo Sava perdieron protagonismo y la jerarquía de Darío Cvitanich acabó con la esperanza tripera

| Publicado en Edición Impresa

Por WALTER EPÍSCOPO

wepiscopo@eldia.com

Luego del empate ante Temperley la misión era clara: volver a la victoria en casa. Sin embargo, Gimnasia insinuó en el primer tiempo y hasta tuvo un penal a favor, pero en las situaciones que creó se chocó con un muy seguro Mauricio Arboleda. En una jornada en la que lejos estuvo de su mejor nivel, los de Facundo Sava se quedaron con las manos vacías y cayeron 2 a 0 ante Banfield.

En el inicio, Gimnasia dominó el trámite, con más insinuaciones que situaciones concretas. Ante un Taladro al que le costó, el Lobo manejó la pelota, pero no logró acercar peligro al arco defendido por Arboleda. Recién a los 14´tuvo la primera aproximación. Con una salida prolija desde el fondo entre Oreja y Bonifacio, el experimentado marplatense recibió un pase de Pereyra pero, de espaldas al arco, poco pudo hacer. A partir de allí, el juego creció con un Banfield que se acercó gracias a la distintas faltas cometidas por el triperío. Mouche lo tuvo con un tiro libre próximo a la medialuna, pero el portero local despejó cualquier duda volando hacia su palo izquierdo. A los 27´ llegó la más clara de Gimnasia. El Lobo hilvanó una buena sociedad de izquierda a derecha que encontró la subida de Bonifacio por su costado. Pese a quedar mano a mano ante un atento arquero colombiano, su débil disparo se fue muy cerca del poste. Diez minutos más tarde, a los 37´, Faravelli asistió a Pereyra quien, al sentir el contacto de Ramírez, se dejó caer para que Argañaraz creyera haber visto penal. Con la pena máxima a favor, el uruguayo Alemán, bastante ausente en el trámite, se encargó de la misma. Sin embargo, su disparo sólo sirvió para acrecentar la figura de un arquero que se mostró como lo más seguro del elenco del Sur. El primer tiempo se cerró con otra acción fundamental del guardameta. En este caso, Alexis Martín Arias demostró su gran momento, al ganarle el mano a mano a un Darío Cvitanich que intentó una gambeta larga para desatar el grito sagrado. Ante un Gimnasia que fue un poco más que un desdibujado Banfield, los de Sava no lograron aprovechar su oportunidad, y los primeros 45´bajaron su telón sin cambios en el marcador.

En el complemento, el Lobo se mostró mucho menos decidido y su rival creció en confianza. Desde la vuelta del túnel, el Taladro tuvo otra actitud y arrinconó a los de Sava. Con apenas 2´minutos de juego, Martín Arias le sacó un cabezazo en soledad a Civelli. Algunos minutos más tarde, a los 8´, Remedi remató de media distancia y volvió a encontrar la misma respuesta en el arquero local, que la mandó al tiro de esquina. De ese córner, bien ejecutado por Mouche, Cvitanich apeló a su experiencia y jerarquía para burlar la débil oposición de Colazo y con un testazo dentro del área chica, batir al capitán tripero para estampar el 1 a 0. El gol pareció despertar el orgullo gimnasista, que fue en busca del empate con más ganas que ideas. Una buena combinación entre Niell y Pereyra terminó con un gran remata de este último, que se encontró con la resistencia de Arboleda y la fortuna de su palo derecho. Sava apeló a los cambios para intentar modificar el trámite de un segundo tiempo que lejos tuvo a sus dirigidos de su mejor versión. El Colorado mandó a la cancha a Dibble y Barrales. Sin embargo, ante un Banfield replegado y cómodo con la situación, el Lobo no encontró espacios para atacarlo. Ya en uno de las últimos intentos, un mal avance de Gimnasia terminó con Cvitanich recibiendo la pelota en el círculo central. El ex Boca se tomó su tiempo, juntó marcas, y habilitó a un Sperdutti que recorrió 30 metros en soledad para quedar cara a cara ante un indefenso Martín Arias. El ex Newell´s definió con tranquilidad y puso el 2 a 0 en 37´del complemento. Los minutos finales sirvieron para que el DT propusiera el debut de Lautaro Chávez, quien probó desde afuera y mostró algo de lo que puede llegar a brindar en un futuro cercano.