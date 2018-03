En Ensenada asoma una fuerte polémica por el tema de las declaraciones juradas

Cambiemos presentó el proyecto de ordenanza para adherir a la ley provincial y el intendente Mario Secco se opuso

El bloque de concejales de Cambiemos en Ensenada, presentó un proyecto de ordenanza adhiriendo a la ley impulsada por la gobernadora María Eugenia Vidal para que el intendente, sus secretarios y los concejales presenten declaraciones juradas de sus bienes. Y aunque faltan algunas semanas para que el asunto tome estado legislativo (las sesiones en el Concejo ensenadense empiezan el próximo 1º de abril) ya estalló la polémica a partir de la postura del intendente ultrakirchnerista Mario Secco respecto de la iniciativa.

“Es otra idea pedorra de (la gobernadora María Eugenia) Vidal que en lugar de pagarle a Ensenada los 150 millones de pesos que la provincia le debe, inventa estas cosas para salir en los medios”.

Consultado por este diario, Secco dio claras señales de que el bloque oficialista en el Concejo ensenadense se opondrá a la iniciativa de Cambiemos al señalar que “todos los años presento declaración jurada, lo hice siempre y mis secretarios también. Acá nadie tiene nada que ocultar, no tengo ni una sola denuncia por corrupción ni nada que se le parezca de manera que no me vengan con estos inventos, con estas ideas pedorras”.

Para Secco, la iniciativa promovida por la gobernadora bonaerense para que los funcionarios políticos y concejales den cuenta de sus bienes personales al inicio de sus mandatos y posteriormente, “es puro humo como todo lo que hace”.

“En Ensenada bajamos la inseguridad a costa nuestra, con nuestros patrulleros, nuestra nafta, nuestros recursos. No hemos recibido ni un litro de nafta de parte de la Provincia. Entonces que no me vengan con estas cosas cuando me están debiendo 150 millones de pesos en impuestos”.

Secco le apuntó también a los ediles de la oposición y particularmente al concejal macrista Gustavo Asnaghi al señalar que “lo único que han sabido hacer hasta ahora es robarnos escrituras para salir a hacer política a costa de la ilusión de la gente” en alusión al incidente ocurrido el año pasado cuando Asnaghi entregó escrituras de un plan de regularización dominial que terminó en escándalo tras las denuncias del kirchnerismo.

Por su pate, al presentar el proyecto de ordenanza, el concejal y ex candidato a intendente ensenadense, Gustavo Asnaghi, sostuvo que “desde Cambiemos Ensenada, estamos cumpliendo con una de nuestras principales propuestas de campaña que es transparentar las cuentas y profundizar el acceso a la información pública. Todo eso le da a los vecinos la posibilidad de controlar que se hace con el dinero de sus impuestos”.

Para Asnaghi, la iniciativa “debería ser aprobada por unaminidad” porque “resulta fundamental para prevenir la corrupción y para ello vamos a necesitar el acompañamiento y la voluntad de los concejales que responden al intendente Secco”.

Según el proyecto presentado por Cambiemos, las declaraciones juradas de los funcionarios y concejales ensenadenses deberán ser publicadas en la página web del municipio “para que cualquier vecino desde su casa tenga acceso a las mismas”, dijo Asnaghi.

El edil macrista consideró que “el acceso a la información pública debe superar cualquier grieta existente. Debemos trabajar juntos por el bien de la ciudad y desde Cambiemos nos hemos comprometido en levantar las banderas de la transparencia y el acceso a la información pública”.