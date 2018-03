Ex jugador peruano del Mundial 78 insiste: "Los dirigentes se vendieron con Argentina"

El ex futbolista peruano José Velázquez, quien hace unos meses decidió romper el silencio y se refirió al recordado 6 a 0 que Argentina le propinó a Perú en el Mundial 78, volvió al ruedo y reafirmó esos dichos que conmocionaron al fútbol de su país.

En diálogo con el medio Trome, aseguró que "Me reafirmo. No hablo por gusto. Seis jugadores nos reunimos para decirle al técnico Marcos Calderón que no atajara Ramón Quiroga y aceptó. Al día siguiente, lo primero que hace, es ponerlo. ¿Qué puedes pensar? ¿Se vendió o no?".

E insistió con que "es una realidad que los dirigentes se vendieron y muchos han investigado, hay hasta libros escritos. Que no tenga pruebas, no quiere decir que no haya pasado. Y seis jugadores también se vendieron. Solo puedo nombrar a cuatro, porque hay otros dos que son famosos y les puedo dañar sus carreras".