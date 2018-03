Una embarazada adolescente ofreció a su bebé en un grupo de Whatsapp

Ocurrió en Misiones y ya intervino el Juzgado de Familia en el caso



Una joven de 17 años de la localidad misionera de Panambí ofreció en adopción a su bebé por nacer en un grupo de venta en WhatsApp, lo que generó una polémica sobre la legalidad del trato pues según fuentes policiales no habría incurrido en delito, aunque se dio conocimiento al Juzgado de Familia para que siga de cerca el caso.

El hecho que conmocionó hoy las redes sociales en Misiones ocurrió en la zona centro de la provincia, a unos 120 kilómetros de Posadas, cuando una adolescente con una embarazo casi a término, cuya identidad se mantiene en reserva por la complejidad del caso, publicó en un grupo de venta online su interés en dar en adopción a su hijo.

Fuentes policiales indicaron a Télam que la Unidad Regional II de Oberá, de la División de Investigaciones, tomó conocimiento del caso el sábado último, cuando se publicó el aviso que luego se viralizó en las redes y replicaron medios de comunicación locales.

“SI ALGUIEN SABE?? Kien desesee de corazón adoptar un bb recién nacido que se comunique a mi nm GRACIAS”, dice el mensaje que envió al grupo de Internet la futura madre.

Una vez conocido el tema y realizando las averiguaciones pertinentes se dispuso una “comisión de prevención” que se trasladó hasta la localidad de Panambí, donde hicieron contacto para una entrevista con la joven, quien les dijo que está cursando el octavo mes de embarazo.

La adolescente reconoció que efectivamente está tratando dar su hijo en adopción a alguna familia, pero que prefiere que sea alguien de la zona donde ella reside para no perder el vínculo con la criatura, indicaron voceros policiales.

Según las fuentes, la chica contó que actualmente convive con un joven de 18 años, que no es el padre del niño que está esperando, y agregó que cuenta con la “asesoría legal” de la abogada Valeria Quintana, de Oberá, quien le informó cómo funciona el sistema de adopción.

Siempre según los voceros, la abogada integra una asociación civil religiosa que está en el grupo de WhatsApp donde la adolescente que asesora publicó el texto.

La jueza de turno, Alba Kunzman de Gauchat, dispuso que se ponga en conocimiento a la Defensoría Civil y que se le haga saber a la joven a través de un “comparendo” los trámites legales que debería realizar para la entrega del hijo en adopción.

De acuerdo con fuentes judiciales, la magistrada habría considerando que "la menor no ha incurrido en delito penal alguno, por sus expresiones y los términos utilizados a través del grupo de WhatsApp que han llegado a medios de comunicación y redes sociales”.

Una vez realizado actuación y el informe pertinente se dio intervención en el expediente a a la defensora Civil en turno de la ciudad de Oberá, Maria Antonia Cima de Krieger.

Tras la conmoción que generó el caso, hoy también se conoció un audio donde la joven le dice a otra persona, que aparentemente pregunta por la adopción, que no saben por lo que ella pasó.

“Nadie sabe por lo que yo pasé y vos no sabés cómo esa criatura vino al mundo, así que no estás en mi lugar y mira, si tu hermana va a querer al bebé que se comunique conmigo, así yo me comunico con la jueza que me está ayudando y con mi abogada y ahí lo hacemos bien”, respondió la adolescente.

Y afirmó: “No es un juguete eso de dar en adopción. Tengo mis razones y motivos para hacer lo que hago. Así que si tu hermana quiere adoptar que se comunique conmigo”, reiteró la joven misionera a la persona que la llamó por teléfono para preguntar sobre su oferta.