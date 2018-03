Pidieron penas de hasta 41 años de prisión para miembros de la narcobanda "Los Monos"

Un fiscal de juicio solicitó hoy que Ramón “Monchi” Machuca, uno de los líderes de la narcobanda rosarina “Los Monos”, sea condenado a 41 años de prisión mientras que para otros 18 acusados pidió penas de entre 26 años y medio, y 3 años y 3 meses, informaron fuentes judiciales.

En un extenso alegato, el fiscal Gonzalo Fernández Bussy requirió la pena más alta para Machuca (34) por asociación ilícita, cohecho, encubrimiento agravado e instigador de cuatro homicidios.

Para Ariel Máximo Cantero (29), alias “Guille” y hermano de crianza de “Monchi”, el funcionario judicial reclamó una pena unificada de 26 años y medio por cohecho, y por considerarlo jefe de la asociación ilícita y autor del crimen del bolichero Diego “Tarta” Demarre (32).

El fiscal pidió 14 años y 2 meses para Jorge Emanuel “Ema” Chamorro (28) -lugarteniente de “Guille”- por asociación ilícita y como “partícipe secundario” del asesinato de Demarre. Luego, solicitó 14 años de cárcel para Leandro Alberto “Grodo” Vilches (32) y Andrés “Gitano” Fernández (40), también acusados como partícipes secundarios del crimen del “Tarta”.

Mientras que para Ariel Máximo “El Viejo” Cantero (52), padre de “Guille” y del asesinado Claudio “Pájaro” Cantero (27), requirió una condena a 10 años. Respecto a la segunda línea de la banda, el fiscal reclamó penas de 6 años y medio para Mariano Germán Salomón (30); 6 años y un mes para Lorena Verdún (39) -ex pareja y madre de los hijos del “Pájaro”-; y 6 años para Silvana Jésica Gorosito (31) -pareja de “Mochi”-, Agustín Mauro Ruíz (27), Walter Daniel Jure (37) y Francisco Rafael Lapiana (62).

El último es un cazador de talentos futbolísticos y representante de jugadores, entre ellos Ángel Correa, el ex San Lorenzo y actual Atlético de Madrid, convocado por la Selección Nacional para sus próximos partidos contra Italia y España. En otro tramo de su alegato, Fernández Bussy pidió una pena unificada de 13 años para Juan Ángel “Tiburón” Delmastro (52), un ex sargento de la Policía de Rosario imputado de asociación ilícita y violación de secreto, y que ya fue condenado como partícipe de uno de los homicidios atribuidos a “Monchi”.

Para el ex agente policial Juan José Raffo (43) solicitó 9 años y medio de prisión; 8 y seis meses para el ex comisario Sergio Rafael “Cachi” Blanche (46); 6 y medio para el cabo primero Diego Javier Cárdenas (39) y el ex agente de la delegación rosarina de la Policía Federal, Waldemar Raúl Gómez (32); 6 para el ex comisario inspector de la Secretaría de Delitos Complejos, Gustavo “Gula” Daniel Pereyra (56); y 3 y medio para el subjefe de la Sección Automotores Guillermo Rubén “Pipi” Cardini (38).

En tanto, el fiscal no acusó "por falta de pruebas" al policía Cristian Hernán Floiger (42), ex jefe de Inteligencia de la Dirección de Prevención y Control de Adicciones. Por su parte, las defensas comenzarán alegar mañana en la audiencia que comenzará a las 13 en los tribunales rosarinos. El juicio comenzó el 21 de noviembre último y durante las audiencias declararon unos 200 testigos ante los jueces Ismael Manfrín, Marisol Usandizaga y María Isabel Más Varela, quienes también oyeron escuchas telefónicas y analizaron registros y documentos aportados por la acusación.

En los alegatos de apertura, Fernández Bussy y su colega Luis Schiappa Pietra apuntaron a “Monchi”, “Guille” y “El Viejo” Cantero como jefes y organizadores de una asociación ilícita destinada a cometer múltiples delitos, desde amenazas y lesiones hasta cohecho activo y portación ilegal de armas de fuego.

Para los fiscales, “esta asociación ilícita rentabilizó la violencia” y “esta rentabilización consistió en provocar y usufructuar un territorio liberado mediante la imposición del miedo y con una organización sistemática de la violencia”.

Además del crimen de Demarre, cometido el 27 de mayo de 2013 -un día después del asesinato del “Pájaro” frente al boliche del primero-, en el juicio se ventiló el triple asesinato de Marcelo Alomar (36), Nahuel Alomar (24) y Norma César (49) -ocurrido el 28 del mismo mes- y el de la adolescente Lourdes Cantero (14), todos acribillados a balazos.

De hecho, un perito en Balística que declaró en el debate afirmó que el arma utilizada para matar al “Tarta” fue la misma que emplearon en el mencionado triple crimen.

En ese sentido, el suboficial Ariel Lotito, quien investigó a “Los Monos”, declaró como testigo que tras el crimen del “Pájaro” Cantero hubo “una cacería frenética” en busca de “gente para matar”.