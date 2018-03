Renuncia el jefe de seguridad de Facebook tras el escándalo por el uso indebido de datos

El jefe de seguridad de Facebook, Alex Stamos, dejará su cargo por "desacuerdos internos" sobre cómo afrontar el escándalo que envuelve a la red social y a la consultora Cambridge Analytica por el uso de datos personales de 50 millones de usuarios con fines políticos, informó hoy el diario The New York Times.

Stamos disiente también con la cúpula de Facebook respecto de la forma en que la empresa viene manejando la cuestión de la difusión masiva de noticias falsas y desinformación a través de la plataforma, factores que han influido en elecciones recientes en distintos países.

En este sentido, el directivo aseguró estar "completamente comprometido" con su trabajo, pero no negó lo que la prensa norteamericana considera una "inminente" salida.

"A pesar de los rumores, todavía estoy completamente comprometido con mi trabajo en Facebook. Es cierto que mi papel cambió. Actualmente estoy dedicando más tiempo a explorar los riesgos emergentes de seguridad y trabajar en seguridad electoral", informó anoche en su cuenta de Twitter.

Despite the rumors, I'm still fully engaged with my work at Facebook. It's true that my role did change. I'm currently spending more time exploring emerging security risks and working on election security.