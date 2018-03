El otoño 2018 viene con menos lluvias y un clima “benévolo”

Anuncian que en nuestra región el trimestre se caracterizará por contar con temperaturas por encima del promedio. Sequías en el Sur

El otoño, que de acuerdo al calendario comienza hoy en el hemisferio sur (ver aparte), será este año “benévolo” en Argentina, y las temperaturas medias estarán levemente por encima del promedio, sobre todo en la Patagonia y zona central, con precipitaciones inferiores a las normales en gran parte del país, según destacaron especialistas del Servicio Meteorológico Nacional.

“Durante el verano, estuvo el fenómeno de La Niña por la interacción entre el Pacífico Ecuatorial y la atmósfera, que hizo que lloviera menos en la Pampa Húmeda y el Litoral; pero a partir de abril entramos en una neutralidad, es decir, perdemos la señal de un fenómeno a escala global para todo el trimestre”, dijo Ignacio López Amorín, climatólogo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Esto genera que haya “mucha incertidumbre” sobre las condiciones meteorológicas pronosticables para el trimestre, “dado que las temperaturas del Pacífico Ecuatorial van a estar dentro de lo normal”.

“De todos modos se prevén precipitaciones inferiores a las normales en gran parte del país, excepto en el Noroeste (Salta, Jujuy y Tucumán) y en el extremo sur (Santa Cruz y Tierra del Fuego)”, lo que según López Amorin es “una influencia por inercia del fenómeno La Niña”, que seguirá provocando sequía “aunque ya no esté en el océano”.

En cuanto a las temperaturas en nuestra región y la zona central del país, la probabilidad es que estén por encima del promedio en todo el trimestre, mientras que en el norte serán más bien normales para la época del año. “En promedio, tendremos un otoño bastante benévolo”, según concluyó López Amorín.

UNA ESTACIÓN DE 93 DÍAS

Los especialistas explican que el inicio astronómico del otoño se caracteriza por tener la misma cantidad de horas de luz y de oscuridad, y que el tiempo de irradiación solar “se acorta entre uno y dos minutos por día de aquí en más, hasta que se produzca el solsticio de invierno.

A su vez, el invierno comenzará exactamente el 21 de junio a las 7.05, instante en que los rayos del sol estarán perpendiculares al Trópico de Cáncer.

En este marco, el otoño de 2018 durará 93 días, cuatro días más que el verano, la estación que concluyó ayer y que duró 89 días.

En cuanto a la cantidad de horas de luz, dependerá del lugar o latitud en que se lo mida, ya que cuanto más al sur, más cortos serán los días.

En el caso de nuestra región, el primer día del otoño astronómico tiene 12 horas y 6 minutos de irradiación solar, mientras que el último día de otoño, comúnmente llamado “el más corto del año”, tendrá una duración de 9 horas y 49 minutos de luz solar.

Claro que en Jujuy, por ejemplo, el primer día de otoño tiene también 12 horas y 6 minutos de irradiación solar, pero el último tendrá 10 horas y 38 minutos, es decir casi una hora más que en nuestra ciudad.

SIN NOTICIAS DEL INVIERNO

Paralelamente, el Servicio Meteorológico Nacional desmintió informaciones que circularon en redes sociales advirtiendo que “se avecina un crudo invierno desde abril”.

Sobre esto, la meteoróloga del SMN Cindy Fernández aclaró que “se trata de una noticia completamente falsa, porque aún no tenemos ningún indicio de cómo va a ser el invierno. Desde el SMN elaboramos el pronóstico trimestral, en este caso, marzo, abril y mayo, que justo coinciden con el otoño. Y a veces es posible anticipar cuando están los fenómenos de El Niño o La Niña, todo depende de lo que esté pasando con la atmósfera. Pero cuando uno de estos fenómenos no están en vigencia, como ahora, es posible anticipar dos o tres meses, pero no mucho más”, concluyó.