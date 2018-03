Al “Chino” Darín le incomodan las escenas de sexo

| Publicado en Edición Impresa

El “Chino” Darín habló de cómo es el oficio del actor en el momento de tener que grabar escenas subidas de tono.

“Las escenas de cama, sean homosexuales o heterosexuales, se correspondan o no con tu gusto propio, en general son siempre difíciles. No te dan particular alegría”, explicó. Y agregó: “Te sientes expuesto cuando reproduces momentos íntimos ante un equipo de 70 personas…”.

“Ni aunque estés enamorado y te toque compartir plano con tu mito sexual de toda la vida”, cerró.