Otra jornada con robos por todos lados en medio de una ola que mete miedo

En estas últimas horas, el casco urbano y la zona Norte fueron los lugares donde más se notó el accionar delictivo. Igual hubo hechos en otros sectores de la Ciudad. Los vecinos reclaman medidas urgentes

La inseguridad continúa, sin tregua, en distintos rincones de la Ciudad. Ayer se sintió muy fuerte en el casco urbano y en la zona norte, aunque hubo robos en otras partes.

La situación es compleja y el miedo de los vecinos es cada vez mayor. También sus reclamos por contar con mayor presencia policial, principalmente en horarios nocturnos.

En el barrio El Mondongo, por ejemplo, hubo un hecho muy grave. Ocurrió anteanoche frente a la Facultad de Periodismo, en 63 y 119.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario, la damnificada fue una enfermera identificada oficialmente como María Antonia, de 65 años, cuando el martes pasado, a las 22.30, llegó al domicilio a bordo de su auto.

La mujer, todavía muy asustada, reveló ayer a EL DIA que “dudé entre dejar el coche estacionado afuera o ingresarlo al garaje. Es que era tarde y como siempre que llego de noche, me da miedo por la inseguridad”.

Finalmente optó por entrar el vehículo y, para su mala suerte, esa decisión derivó en una pesadilla.

En lo que se conoce como una entradera, dos ladrones armados la abordaron cuando se disponía a cerrar el portón. “Me apuntaron y me amenazaron de muerte. Me obligaron a que me metiera en casa con ellos”, contó.

“Eran pibes de 20 a 25 años, que tenían buzos con capuchas sobre sus cabezas y que primero me hicieron ir hasta el living y luego me llevaron hasta la planta alta”, indicó.

Seguidamente, explicó que “me llevaron a un dormitorio, me amordazaron con una campera y con otra prenda similar me ataron las manos. Luego me ordenaron que me meta dentro del placard y me cerraron la puerta”.

“Así quedé parada e incómoda durante los 40 minutos que se quedaron acá”, reflejó.

Los asaltantes, por su parte, se abocaron a tratar de juntar dinero en efectivo y otros efectos de valor.

En tal sentido, la enfermera mencionó que “me llevaron un dinero que tenía guardado, cadenitas de oro, un celular, las llaves de la casa y del auto y documentación personal”.

De acuerdo al reporte oficial al que tuvo acceso EL DIA, “le robaron 3.200 pesos y 800 dólares”.

La amargura y el temor que colateralmente le quedaron como secuelas de este episodio, la impulsaron a adoptar una decisión que tenía postergada.

Al respecto, María Antonia reveló que “como dentro de pocos días voy a jubilarme, me voy a ir a vivir al campo” y acotó que “es probable que sea en la zona de Brandsen, porque tengo un hijo que vive cerca, en el barrio El Rodeo, y que hace rato me venía aconsejando que me mude para allá”.

Asimismo, lamentó que “hace 40 años que vivo en este barrio y es la primera vez que me roban. Hasta hace 10 años esto era hermoso, pero cambió por los robos. Ahora se vive con miedo”.

A METROS DE SEGURIDAD

Vivir cerca de una dependencia policial y, máxime el Ministerio de Seguridad, no es garantía de nada.

Prueba de ello puede darla una mujer identificada por fuentes policiales como Estefanía Flavia Khun (32), a quien le dieron vuelta su departamento de 3 entre 53 y 54.

Todavía no trascendieron si hubo faltantes, aunque se presume que los ladrones que ingresaron a la propiedad, previo violentar la puerta de acceso, algo se habrían llevado.

Algo similar sucedió en un inmueble del barrio Gambier (ver foto), que al arribo de sus dueños lucía “patas para arriba”.

Sucedió en la calle 50 entre 138 y 139 y en el caso tomó intervención personal de la subcomisaría La Unión.

Ayer, dentro este preocupante contexto, hubo otros episodios de robo. Fueron en 22 entre 39 y 40 de La Loma (entraron tres delincuentes armados, que huyeron en un VW Bora); en 14 y 62 (donde actuaron dos desconocidos) y en 11 entre 499 y 500 (forzaron una ventana y una central de alarma).

Por último, se supo que en Villa Elisa también hubo un caso de inseguridad.

Fue en la calle 419 entre 21 y 21 D, al numeral 1872, donde violentaron una puerta para ganar el interior de una propiedad.

Allí, previo sacar todo, se llevaron electrodomésticos y herramientas.

La damnificada se llama Claudia Alejandra De Pedro (44), quien, de acuerdo a voceros policiales, denunció la sustracción de un televisor de 32 pulgadas, una impresora, dos parlantes, un teclado y el monitor de una PC, un telescopio profesional y un cajón con elementos de obra.

Al parecer, muy cerca de ese lugar, a otra vecina la golpearon en otro robo.