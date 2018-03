Ingresaron a robar a un departamento de 9 y 33 cuando madre e hija dormían

Crece el temor por la inseguridad en Barrio Norte

Aún con un poco de miedo y sorpresa en la voz, Melina le contó a eldia.com el episodio vivido durante la madrugada y la mañana de hoy, cuando delincuentes ingresaron a su hogar de Barrio Norte mientras dormía junto a su hija y, tras revolver dos habitaciones, escaparon con dinero y algunas pertenencias.

La vivienda está ubicada en un “pulmón de cuadra”, en la esquina de 9 y 33, y consta de dos plantas: “abajo vive mi mamá y arriba Juanita (su hija, de 11 años) y yo”.

Para ingresar, los ladrones debieron subir por alguno de los techos de casas linderas, para luego “meterse por una puerta granero y una ventana corrediza” que pudieron abrir.

Una vez dentro, revisaron por completo el cuarto de la pequeña y el comedor, que está separado por un placard “de la pieza donde dormimos juntas”, lugar al que afortunadamente “no quisieron o pudieron entrar”.

A las 7, la madre de Melina fue a despertarlas, “como hace siempre”, y al ver el desorden le preguntó a su hija si ellas habían estado “cambiando las cosas de lugar”.

“Cuando me asomé a ver el comedor, me di cuenta que habían entrado a robar”, y ahí comenzó el miedo y la desesperación por lo que pudo haber sido, “porque estamos a dos metros de donde ellos estuvieron revisando, ¿qué pasaba si yo me despertaba en ese momento?”, se preguntó.

“UNA COSA DE TODAS LAS SEMANAS”

Al intentar explicar lo que había sucedido, Melina y cree que los malvivientes “se metieron antes de las 3, cuando mi mamá se despertó e hizo algo de ruido. Eso los debe haber asustado”.

Lo cierto es que huyeron con “la cartera, que dejaron en el techo, la plata que había ahí y otra que tenía en una cajita, además de otras pertenencias”. Al enterarse de lo sucedido,"Juanita se angustió mucho y hoy seguramente se vaya a dormir a la casa de una amiga".

Vecinos de la zona aseguran que este no fue un hecho aislado. Los robos a comercios y casas particulares “suceden al menos dos o tres veces por semana”.

“Hace dos días le entraron a mi vecina, de la misma forma”, indica Melina, y asegura que “el barrio está terrible, hay muchas casas tomadas”.

Por otra parte, al radicar la denuncia, señaló que la Policía “sabe que en los últimos 10 días hubo casos con el mismo modus operandi, con robos a departamentos en los que entran por los techos”. “Están al tanto de lo que pasa, pero no cambia nada”, lamentó.