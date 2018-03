Sola contra todos: la historia de la cantante trans que pelea con el corazón roto se va del cine

Dirigida por el chileno Sebastián Lelio, la cinta conquistó los corazones de la audiencia con su película sensible y sin golpes bajos

La película ganadora del primer Oscar a filme extranjero para Chile, “Una mujer fantástica”, deja la cartelera mañana. La cinta de Sebastián Lelio, una sentida historia sobre la pérdida y la violencia social, narra sin golpes bajos la historia de una joven camarera trans, aspirante a cantante, cuya pareja se muere y entabla una batalla con sus familiares. Pero si bien es una película que en su eje retrata la discriminación, Lelio construyó un guión delicado que en su centro contiene el dolor de los corazones rotos, del luto, del final. ¿Por qué hay que verla?

De qué va

Marina (Daniela Vega), una joven camarera trans aspirante a cantante y Orlando (Francisco Reyes), veinte años mayor, planean un futuro juntos. Tras una noche de fiesta, Marina lo lleva a urgencias, pero él muere al llegar al hospital. Ella debe entonces enfrentar las sospechas por su muerte. Su condición de mujer transexual supone para la familia de Orlando una completa aberración: ella luchará como lo que es, una mujer fuerte, pasional, fantástica.

Por qué hay que verla

“Una mujer fantástica”, dice su protagonista, Daniela Vega, ayuda a “expandir los límites del pensamiento”, provoca en los espectadores “pensar y repensar qué hacer para cuestionarse aún más esas cosas que nos entregaron como un mandato cuando éramos chicos”, por lo cual siente regocijo por el recorrido que está realizando la película, que comenzó en Chile, donde “estuvimos tres meses en cartelera, lo cual para la industria nacional es bastante tiempo: generalmente las películas “gringas” se quedan todo ese tiempo en cartelera”.

“La película busca cuestionar esos espacios de moralidad, y hacerse la pregunta de qué cuerpos se pueden habitar y qué cuerpos no se pueden habitar, qué amores se pueden vivir y qué amores no se pueden vivir, y quién dijo que esos cuerpos no se pueden habitar, o que esos amores eran inconcebibles. La película es una gran pregunta: ¿qué estamos haciendo con la empatía? ¿Por qué a algunas personas se les niega el amor por sentir diversamente?”, se preguntó la actriz, para concluir que “yo no conozco a nadie que sea igual a otro: y de eso me enamoro, de que son distintos a mi. Si no sería como estar con un espejo”.

Pero la historia de “Una mujer fantástica” conmueve porque supera los límites de una “película de temática trans” para convertirse en una historia de amor contra todo obstáculo (incluso la muerte). Y es en ese sentido que Vega afirma que la cinta de Lelio invita “a preguntarnos de qué manera estamos administrando el tiempo: “Una de las cosas que más me importan como artista es cuestionarme el tiempo: qué hago con el tiempo que me pertenece, de qué manera lo administro. Y es de allí que se desprenden todos los otros cuestionamientos, como el amor, la familia, la corporalidad o la moral.”

Qué dijo la crítica

“Gran elenco, diálogos escasos y significativos, escenas tocantes (el encuentro de Marina con la ex de su amante es magnífico) una película con personajes bien construidos y el talento de un realizador que le imprime fuerza y verdad a cada plano”, escribió Alejandro Castañeda en EL DIA.