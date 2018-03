Por el escándalo de abusos en Independiente, piden detener a un platense

Se trata de un sujeto que se dedicaría a representar jugadores que actúan en divisiones juveniles

En el marco de la causa por abusos de menores en el club Independiente, a UFI Nº4 de Avellaneda ordenó nuevos allanamientos y pidió la detención de dos sujetos, uno de los cuales es de La Plata y se desempeñaría como representante de jugadores juveniles.

La Fiscalía solicitó la detención de Alejandro Dalsin y Juan Manuel Díaz Vallone, sospechados de integrar la red que captaba chicos de las inferiores de la entidad de Avellaneda y los obligaba a tener sexo con adultos a cambio no sólo de dinero, sino también de calzado deportivo o incluso ropa interior.

Según trascendió, Dalsin, que es oriundo de La Plata, se dedicaría a la representación de futbolistas que actúan en divisiones juveniles.

Por su parte, el relacionista público Leonardo Cohen Arazi afirmó que conoce "de un boliche" al futbolista del club Independiente sindicado como el "entregador" de al menos tres de sus compañeros a una presunta red de pedófilos y que el joven estuvo en su casa, pero negó ser parte de esa red y que sólo es "un tarjetero de boliche".

El domicilio de Cohen Arazi y su número de teléfono esta mencionado en la causa, en la cual ya hay tres personas detenidas. "Lo conocí a Joaquín en un boliche, nunca me contó que era víctima, el estuvo en mi casa pero había otra gente pero todos eramos mayores, no hacíamos orgías", aseguró Cohen Arazi en declaraciones a la prensa.

El nombre de Arazi no sólo esta mencionado en la causa sino que la ex Gran Hermano, Marian Farjat, aseguró que una vez estuvo en la casa del relacionista público, vio a muchos menores y que el imputado presentó a uno de ellos como "su chongo".

"Mi número de teléfono esta mencionado en la declaración de una persona que es coordinador del club. No tengo la más remota idea de lo que se me acusa, ahora hay secreto de sumario, pero mi teléfono lo tiene medio mundo ya que trabajo como relaciones públicas, no conozco al arbitro Martín Bustos" (uno de los tres detenidos de la causa), sostuvo.

La causa por los abusos a tres jugadores de la divisiones inferiores de Independiente que vivían en la pensión del club es investigada tras la denuncia que realizó la propia institución, luego que un joven de 14 años, presunta víctima, se quebrara y confesara los hechos al psicólogo de la pensión.

A partir de este denuncia la fiscal, María Soledad Garibaldi, tomó declaración a las tres presuntas víctimas y a los otros 53 futbolistas que vivían con ellos en la pensión.

Tras estas declaraciones efectuadas a los futbolistas y a los dirigentes del club, se detuvo al árbitro Martín Bustos como uno de los abusadores, a su abogado Carlos Tomás Beldi por haber destruido el celular de su defendido, lo que se consideraba como prueba, y a Ernesto Silvio Fleyta, de 24 años.

Voceros de la causa detallaron que no sólo se investigan los tres casos puntuales sino que hay una hipótesis firme de que se estaría antes una red de pedófilos que por los servicios sexuales de los menores les daban dinero. En el caso de los futbolistas, de acuerdo a las declaraciones, recibían botines, celulares, calzoncillos boxer y recargas en la tarjeta SUBE.

"Tengo a mi mamá, una familia, amigos que la están pasando muy mal porque me involucran en esto, es muy doloroso. Lo que yo haga a en cuatro paredes con mayores de edad es un problema mío. Mi identidad sexual es un problema mio, soy gay pero eso no me hace culpable de un delito", detalló Cohen Arazi.