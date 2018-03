Visto y oído

| Publicado en Edición Impresa

UNA AUDIENCIA PÚBLICA QUE TERMINÓ CON INCIDENTES Y DENUNCIAS DE AGRESIONES

La audiencia pública que se realizó ayer en el distrito de Morón para escuchar distintas posiciones con respecto al desembarco de la empresa aérea low cost Fly Bondi, que comenzó a operar en el Aeropuerto de El Palomar, terminó con gritos, incidentes y denuncias de agresiones. Luego de los argumentos a favor de las obras brindados por el intendente Ramiro Tagliaferro, un grupo de personas comenzó a reprobarlo e insultarlo. En ese marco, entre los concejales presentes se lanzaron a intercambiar insultos y chicanas. “No vuelven más”, le gritó Oscar Alvarez, de Cambiemos, al edil K Hernán Sabbatella. “Callate, chorro rousselotista”, le devolvió el hermano del ex interventor de Afsca a su par “amarillo”, quien por su parte se abalanzó sobre él y lo tomó del cuello. Todo terminó con golpes y, según las denuncias, algunos heridos.

EL MENSAJE “BORRADO” EN TWITTER DE SCIOLI SOBRE EL AUMENTO DE SERVICIOS

El ex gobernador y actual diputado nacional del Frente para la Victoria Daniel Scioli lanzó ayer un comentario crítico humorístico sobre el aumento de tarifas que viene aplicando el gobierno de Mauricio Macri. Pero después se arrepintió. Tras el anuncio del ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, sobre el aumento de las tarifas de gas desde abril, Scioli hizo un comentario a través de su cuenta en la red social Twitter. El ex candidato presidencial citó una nota de TN que decía: “Por la suba de tarifas, este invierno calefaccionar con gas va a costar más del doble que hace un año”. Ante esto, el ex gobernador remató: “Dos huevos”. Sin embargo, segundos después el actual presidente de la Comisión de Deportes de Diputados al parecer se arrepintió y borró el tuit de su cuenta oficial.

SE PRESENTÓ, CASI EN SECRETO, EL EXPEDIENTE MÁS ESPERADO EN EL CONCEJO

El expediente más esperado por estos días en el Concejo Deliberante llegó ayer a última hora. A pocos minutos del cierre del mostrador de Mesa de Entradas, en vísperas del fin de semana súper largo, cuatro cuerpos de papel ingresaron formalmente bajo la carátula de la rendición de cuentas del ejercicio 2017. De esta manera, los ansiosos bloques de la oposición deberán esperar hasta el lunes para poder acceder a la presentación donde se explican los usos que tuvieron cada una de las partidas presupuestarias de la Comuna durante el año anterior. Por lo pronto, los ediles ya se arremangan para el debate que, se anticipa, será duro y le sobrarán condimentos políticos. Será el primer round de varios que se esperan durante el año en el cuerpo deliberativo.