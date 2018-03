Mica Viciconte dio detalles de su relación sexual más accidentada

Ayer por la noche, invitada al programa 'La tribuna de Guido', la bailarina dio detalles sin pelos en la lengua de una relación sexual muy accidentada que tuvo, con su perra como protagonista.

La anécdota comenzó con una situación para nada anormal: "Dejé a mi perrita en el comedor y fui a tener relaciones. El preservativo, que era del chico con el que estaba, quedó ahí y en un momento me desesperé y empecé a preguntar: ¿Dónde está? ¡Si lo dejé acá!", expresó.

"Estuvimos... hicimos el nudito, todo tranqui y ahí la perrita entró. Ahí pensé que podría haber quedado abajo de la cama. Y la miro a la perrita sentada con una cara rara y le abro la boca... ¡se lo había comido todo!", dijo riéndose.

Acto seguido, llegó la preocupación. "Llamo a la veterinaria a las 4 de la mañana y le digo al que me atiende "disculpame, mi perra se tragó el preservativo, ¿qué hago?". Y me responde "mirá, se puede morir o esperá cuatro días que lo saque". ¡Imaginate mis nervios! Le metí los dedos porque dije "¡se me muere la perra!". El chico que miraba y yo, sin ropa, metiéndole los dedos diciéndole "dale, vomitalo"... ¡Imaginte!", narró sin filtro.

Respecto al muchacho, Mica contó que le dijo "Disculpame, te podés ir. Y se fue. Al otro día se ofreció para llevarla a la veterinaria pero no, ya está. Buena onda con el pibe, ya fue", concluyó en medio de las carcajadas de todos.